روزانه 500 میلیون دلار در بخش مصرف فرآورده های نفتی و گاز دود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمس اردکانی در دومین نشست تخصصی اقتصاد بدون نفت در سالن اجتماعات اتاق اصفهان ، فروش برق طی شش ماه سال جاری به ترکمنستان را برابر یک میلیارد دلار و به عراق برابر 500 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: فروش برق به عراق برابر صادرات یک ساله فرش دستباف ایرانی با سابقه چندین هزار ساله است.

وی تصریح داشت: نگاه به نفت نباید نگاه درآمدی باشد بلکه باید نگاه سرمایه ای باشد تا کشور از محل سود سرمایه گذاری ناشی از درآمد نفت اداره شود نه اینکه با پول نفت هزینه های جاری کشور پرداخت شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نفت و گاز را ثروت ملی دانست و گفت: ثروت ملی را نباید خرج کرد بلکه باید ثروت را به ثروت تبدیل کرد.

وی با انتقاد از برخی از دیدگاه ها که نفت را نوعی نقمت به جای نعمت برای کشور می دانند اظهار داشت: بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی با استفاده از ثروت نفت توانسته اند ثروت های دیگری ایجاد کنند ولی متاسفانه در ایران نگاه به نفت نگاه درآمدزایی فقط بوده است.

شمس اردکانی با اشاره به 5/4 میلیون دانشجو در کشور و فارغ التحصیلی سالانه یک میلیون از آنها گفت: بایستی سالانه حداقل یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود تا نرخ بیکاری ثابت بماند و با استفاده از درآمدهای نفتی می توان در بخش پالایشگاه و پتروشیمی اقداماتی برای اشتغال زایی انجام داد.

وی افزود: روزانه پنج میلیون بشکه نفت معادل 200 میلیون لیتر فرآورده های نفتی در کشور مصرف می شود که در کنار مصرف روزانه گاز از نظر قیمت روزانه 500 میلیون دلار است که متاسفانه هیچ انباشت سرمایه ای از این منابع حاصل نمی شود و تنها دود می شود و به هوا می رود.

وی اظهار داشت: ایران سالانه 225 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اشتغال نیاز دارد و باید این سرمایه از منابع داخلی و خارجی تامین شود.

شمس اردکانی تاکید داشت: اگر اشتغال زایی در کشور روند صعودی نداشته باشد با چالش های جدی اجتماعی روبرو می شویم و تولید انرژی می تواند بخش عمده معضل اشتغال کشور را حل کند.

وی افزود: توزیع منابع در بین مردم منجر به توزیع فقر می شود و هیچ راهی جز اشتغال زایی مفید نداریم.

شمس اردکانی اختصاص عوارض به سوخت را یکی از منابع درآمدی شهرداری برای رونق سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه مترو برشمرد و گفت: در استانبول 30 درصد قیمت سوخت در اختیار شهرداری این شهر قرار می گیرد.

ریس کمیسیون انرژی اتاق ایران به توانمندی واحدهای تولیدی داخل کشور در ساخت 90 درصد تجهیزات پالایشگاهی اشاره داشت و افزود: این در حالیست که در چهار دهه گذشته این توانمندی وجود نداشته است.

وی هزینه ساخت یک پالایشگاه معادل چهار میلیارد دلار برشمرد و گفت: بیش از سه میلیارد دلار کار و پروژه برای ساخت یک پالایشگاه در کشور ایجاد می شود و باید از نفت خام مواد با ارزش افزوده تولید شود نه اینکه آن را به صورت خام صادر کنیم.

وی تاکید داشت: اگر قیمت سوخت در هر منطقه به صورت منطقی قیمت گذاری می شد شاهد قاچاق سوخت در مرزها نبودیم.

عضو هیات مدیره منطقه آزاد قشم، نفت را نعمت خدادادی برای همه نسل ها دانست و گفت: نباید نسل فعلی تمام این ثروت را مورد استفاده قرار دهد.

شمس اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اتحاد شورای شهر و اتاق بازرگانی اصفهان در موضوع آب حق آبه داران رودخانه زاینده رود شد و گفت: فعال شدن خواص در عرصه فعالیت های شهری می توان مشکلات و مسایل را با روش منطقی حل کند.

مصطفی رناسی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان نیز هدف از برگزاری این نشست را تبیین تفکر استفاده بهینه از منابع نفتی و گازی کشور در راستای توسعه اقتصادی برشمرد و گفت: متاسفانه در طول هشت سال گذشته با وجود فروش بیش از 600 میلیارد دلار نفت نه تنها رشد اقتصادی برای کشور ایجاد نشد بلکه تولید کشور را به مخاطره انداخت.

وی با اشاره به تجربه استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در رونق تولید و صادرات کشور در بخش سیمان گفت: در سال دولت هشتم از محل صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد یک واحد تولید سیمان یک میلیون تنی 30 میلیون یورو تسهیلات پرداخت شد که علاوه بر خودکفایی به صادرات آن پرداختیم.

عباس حاج رسولیها، عضو شورای شهر اصفهان در این جلسه گفت: ساختار اجرایی کشور با ساختار قانون گذاری باید هماهنگ باشد تا شاهد استفاده بهینه از منابع باشیم.

وی عدم هماهنگی دولت و مجلس طی سی سال گذشته را بر خلاف اصول قانون اساسی دانست و افزود : اینکه نفت به عنوان درآمد در کشور تلقی می شود به دلیل نبود سیستم یکپارچه برنامه ریزی و هماهنگی شاهد از دست رفتن فرصت های تجاری و سرمایه گذاری بودیم.

وی برنامه ریزی صحیح را عامل موفقیت هر سازمان یا شهر یا کشور دانست و گفت: شورای شهر و شهرداری اصفهان با ایجاد سیستم برنامه ریزی توانسته اند به اهداف خود طی سه دهه اخیر برسند.

