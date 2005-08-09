اگر چوب لاي چرخ فدراسيون وزنه برداري نگذارند كارها بخوبي پيش مي رود

علي گندمي درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: درفدراسيون وزنه برداري جا به جايي هايي صورت پذيرفت كه مانع ازپيشرفت كارشد كه دراين خصوص مي توانم به قطع همكاري با ايوانف اشاره كنم و آن هم درحالي كه او وزنه برداري ما را به يك قدرت مطرح در سطح جهان مبدل ساخته بود. بعضي ها فكر كردند مي توانند جاي اين مربي را در تيم ملي بگيرند و چوب لاي چرخ فدراسيون و اين مربي گذاشتند كه البته بايد بگويم فدراسيون هم دراين خصوص مي بايست هوشياري به خرج مي داد تا ايوانف ازتيم كشورمان جدا نشود.

رييس هيات وزنه برداري استان خراسان درادامه با مذموم شمردن فردگرايي در هر كار گروهي تصريح كرد: فردگرايي مختص به همه جا هست و بعضي ها با سنگ اندازي خودشان سعي مي كنند جلوي موفقيت را بگيرند با اين حال با درايتي كه من از مسوولان فدراسيون سراغ دارم تا بدين لحظه تمامي اين توطئه ها ناكام مانده است.ضمن اينكه آقايان مرادي و رياحي درسطح بين المللي هم ازجايگاه مطلوبي برخوردارند و اين موارد باعث مي شود كه وزنه برداري كشورمان در جهت موفقيت پيش برود.

گندمي حضور ايوانف در تيم ملي را عاملي مهم در جهت موفقيت وزنه برداري كشورمان برشمرد و افزود: حضور ايوانف در تيم ملي گام بلندي در جهت توفيق رشته وزنه برداري كشورمان محسوب مي شود. درحال حاضر تمامي ورزشكاران اين مربي را دوست دارند و با او دوست هستند كه اين موضوع در هر تيمي لازم به نظر مي رسد. ضمن اينكه ايوانف از آن دسته مربياني است كه همه را به يك چشم مي بيند و از اين حيث جاي بسي اميدواري است كه شايسته ترين ها در تيم ملي وزنه برداري كشورمان حضور پيدا مي كنند.

وي پديده دوپينگ را معضلي فراگير عنوان كرد و اظهار داشت: متاسفانه در خصوص دوپينگ بايد بگويم اكثر ورزشكاران به آن روي آورده اند. با اين حال در وزنه برداري كمتر شاهد آن هستيم كه البته جاي بسي خوشحالي دارد.

گندمي در مورد ورزشكارسالاري در وزنه برداري گفت: هر ورزشكاري جايگاه خودش را دارد . به عنوان مثال رضازاده يك جايگاه دارد وخوشدل و حبيب پور از مشهد هم يك جايگاه. با اين حال سياست فدراسيون به گونه اي بوده كه هيچ وزنه برداري قدعلم نكند كه به نظر من سياست بجايي هم بوده است.

وي حضور پيشكسوتان در سمت هاي اجرايي فدراسيون را غنيمت شمرد وگفت: ما بايد قدر پيشكسوتان خودمان را بدانيم و حضور ايشان در سمت هاي اجرايي فدراسيون غنيمت است .

گندمي در پايان در ارتباط با موفقيت وزنه برداري كشورمان در بازي هاي آسيايي دوحه و المپيك پكن تصريح كرد: ما چنانچه بخواهيم در اين رقابت ها به موفقيت دست پيدا كنيم بايد به مسابقات ليگ كشور اهميت بدهيم اما ظاهرا امسال مشكلاتي درخصوص حضور تيم هاي راه آهن و نفت اميديه درليگ پيش آمده كه در نهايت به ضرر وزنه برداري كشورمان تمام مي شود.