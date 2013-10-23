  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۴

در روز عید غدیر/

مجتمع خدماتی حضرت زهرا(س) در کربلا افتتاح می شود

مجتمع خدماتی حضرت زهرا(س) در کربلا افتتاح می شود

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: همزمان با عید غدیر خم مجتمع خدماتی حضرت زهرا(س) در کربلای معلی با هدف خدمت رسانی به زائران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین پلارک با اعلام این خبر گفت: این پروژه که از بهمن ماه سال 90 آغاز شده بود همزمان با عید غدیر افتتاح می شود.

وی در خصوص مشخصات این زائرسرا گفت: این  زائر سرا در فاصله دو کیلومتری از حرم مطهر حسینی در 6 طبقه با 2800متر زیربنا ساخته شده تا میزبان زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشد.

او همچنین با اشاره به طرح ترفیع گنبد حرم حضرت سیدالشهدا(ع) و اجرای طرح بازسازی صحن حضرت زینب(س) اظهار داشت : در آستانه عید غدیرخم قرارداد طرح ترفیع گنبد حرم حضرت سیدالشهدا(ع) و اجرای طرح بازسازی صحن حضرت زینب(س) به نام طرح عقیله بنی‌هاشم منعقد می‌شود.

پلارک افزود: قرارداد صحن حضرت زینب(س) با بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اجرایی می‌شود که مدت یک سال و نیم را برای این طرح در نظر گرفته‌ایم و مدت دو سال هم برای طرح ترفیع گنبد و تقلیل حجم ستون‌های باربر گنبد و سقف حرم حضرت سیدالشهدا(ع) در نظر گرفته‌ایم که برای هر ستون ۶ ماه زمان داده شده است.

وی راجع به وضعیت صحن حضرت زهرا در نجف اشرف گفت: این پروژه در فاز تکمیل اسکلت بخش زیارتی شبستان قرار دارد و ستونهای طبقه اول موزه و کتابخانه طرح توسعه نیز احداث شده و در بعضی بخشها نیز دیوار چینی در حال اجراست.
 

کد مطلب 2161137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها