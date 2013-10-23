مجتمع خدماتی حضرت زهرا(س) در کربلا افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین پلارک با اعلام این خبر گفت: این پروژه که از بهمن ماه سال 90 آغاز شده بود همزمان با عید غدیر افتتاح می شود.

وی در خصوص مشخصات این زائرسرا گفت: این زائر سرا در فاصله دو کیلومتری از حرم مطهر حسینی در 6 طبقه با 2800متر زیربنا ساخته شده تا میزبان زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشد.

او همچنین با اشاره به طرح ترفیع گنبد حرم حضرت سیدالشهدا(ع) و اجرای طرح بازسازی صحن حضرت زینب(س) اظهار داشت : در آستانه عید غدیرخم قرارداد طرح ترفیع گنبد حرم حضرت سیدالشهدا(ع) و اجرای طرح بازسازی صحن حضرت زینب(س) به نام طرح عقیله بنی‌هاشم منعقد می‌شود.

پلارک افزود: قرارداد صحن حضرت زینب(س) با بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اجرایی می‌شود که مدت یک سال و نیم را برای این طرح در نظر گرفته‌ایم و مدت دو سال هم برای طرح ترفیع گنبد و تقلیل حجم ستون‌های باربر گنبد و سقف حرم حضرت سیدالشهدا(ع) در نظر گرفته‌ایم که برای هر ستون ۶ ماه زمان داده شده است.

وی راجع به وضعیت صحن حضرت زهرا در نجف اشرف گفت: این پروژه در فاز تکمیل اسکلت بخش زیارتی شبستان قرار دارد و ستونهای طبقه اول موزه و کتابخانه طرح توسعه نیز احداث شده و در بعضی بخشها نیز دیوار چینی در حال اجراست.

