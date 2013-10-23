ادامه آتش سوزی در استرالیا/ تظاهرات سه روزه معترضان در کامبوج

اندونزی

مقامات اندونزی اعلام کردند که بر اثر زمین لرزه 5.6 ریشتری در این کشور یک نفر کشته و 159 منزل مسکونی و دو مرکز مذهبی تخریب شد.

خبر دیگر اینکه وزیر خارجه اندونزی که در سفر سه روزه به کره شمالی رفته است، گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور را هدف این سفر اعلام کرده است.

وزیر خارجه اندونزی اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری میان اندونزی و کره شمالی در پنج سال گذشته به میزان 45 درصد افزایش یافته است.

فیلیپین

همچنین مرکز لرزه نگاری فیلیپین اعلام کرد که صبح امروز چهارشنبه زمین لرزه 5.1 ریشتری جنوب فیلیپین را لرزاند، اما هنوز هیچ گزارشی درباره میزان خسارت ها و تلفات زلزله منتشر نشده است.

هند

رسانه های هندی گزارش دادند که شب گذشته در جریان تبادل آتش میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر یک سرباز هندی کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

کامبوج

معترضان کامبوجی از امروز چهارشنبه تظاهرات سه روزه ای را در اعتراض به نتایج انتخابات اخیر و پیروزی حزب حاکم برگزار می کنند.

پاکستان

وزیر اطلاع رسانی پاکستان اعلام کرد که نواز شریف نخست وزیر امروز چهارشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره حملات هواپیماهای بدون سرنشین به مناطق قبیله نشین گفتگو می کند.

این دیدار در حالی صورت می گیرد که عفو بین الملل ضمن درخواست برای پایان حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به نقاط مختلف جهان از جمله پاکستان، از واشنگتن خواسته تا افرادی را که عامل این حملات غیرقانونی هستند به دست عدالت بسپارد.

این اولین نشست شریف و اوباما است و نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهوری آمریکا را در جریان مذاکرات صلح با طالبان قرار می دهد.

استرالیا

رسانه های خبری با اشاره به ادامه آتش سوزی در جنگل های نیو ساوت ولز استرالیا گزارش دادند که حالت فوق العاده در برخی از مناطق جدید اعلام شده است.