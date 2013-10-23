14.6 میلیارد دلار کالا از کشور صادر شد/ واردات 19.9 میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسپور ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در استان لرستان اظهار داشت: در شش ماه نخست سالجاری بیش از 14.6 میلیارد دلار کالا غیر نفتی از کشور صادر شده است.

وی همچنین به میزان واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده 19.9 میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم.

مدیر کل دفتر مقررات صادارت و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تراز تجاری کشور در شش ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را منفی 5.3 میلیارد دلار عنوان کرد.

عباسپور شریکهای تجاری با بیشترین تراز مثبت کشور ایران را چین، عراق، افغانستان، آذربایجان و هند عنوان کرد و گفت: همچنین شریکهای تجاری با بیشترین تراز منفی کشور ایران کره جنوبی، امارات، آلمان، ترکیه و سوییس بوده است.

وی همچنین با اشاره به میزان صادرات کالاهای غیر نفتی ایران طی سال گذشته بیان داشت: طی سال گذشته 32.5 میلیارد دلار کالا از کشور ایران صادر شده است.

مدیر کل دفتر مقررات صادارت و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان واردات کالا به کشور طی سال گذشته را نیز 53.2 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: تراز تجاری کشور طی سال گذشته منفی 20.8 میلیارد دلار بوده است.