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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

سپهوند:

غدیریه سروده شده توسط ملا پریشان لرستانی از بهترین های ادبیات بومی است

غدیریه سروده شده توسط ملا پریشان لرستانی از بهترین های ادبیات بومی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استادیار دانشگاه پیام نور لرستان غدیریه سروده شده توسط ملا پریشان لرستانی را از بهترین های ادبیات بومی دانست.

عزت الله سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محوریت موضوعات مرتبط با اهل بیت در بسیاری از اشعار شعرای لرستانی اظهار داشت: در این میان شعر ملاپریشان به عنوان یکی از شعرای برجسته لرستان مملو از آثاری است که در وصف ائمه اطهار سروده شده است.

وی عنوان کرد: در این میان غدیریه ملا پریشان لرستانی یکی از بهترین آثار خلق شده توسط شعرای ایرانی پیرامون موضوع غدیر است که از تلمیح و آرایه های زیادی بهره مند است.

این استاد دانشگاه ملاپریشان را شاعری لک زبان متعلق به قرن نهم هجری معرفی کرد و بیان داشت: شعر ملاپریشان چشمه زلالی است که از دامنه های زاگرس جوشیده و به اقیانوس معارف اسلامی متصل شده است.

سپهوند از ملاپریشان به عنوان شاعری کتاب خوان و اهل تحقیق یاد کرد و بیان داشت: ملاپریشان شعر خود را در مسیر ترویج ارزشهای دینی و آرمانهای خود به کار گرفته است.

وی تصریح کرد: ملاپریشان لرستانی شاعری شیعی است که با جریان اصیل گفتمانی عصر خود آشنا بوده و معارف اصیل تشیع امامیه را در شعر خود جاری و ساری ساخته است.

کد مطلب 2161157

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