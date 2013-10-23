20 میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرک خرم آباد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر چهار شنبه در مراسم روز ملی صادرات اظهار داشت: در شش ماه نخست سالجاری 20 میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرک خرم آباد صادر شده است.

وی از افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی لرستان به لحاظ ارزشی خبر داد و گفت: میزان صادرات استان به لحاظ ارزشی در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین از افزایش 150 درصدی صادرات کالای لرستان به لحاظ وزنی در شش ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

بیرانوند میزان صادرات کالا استان لرستان طی سال گذشته را 95 میلیون و 871 هزار دلار عنوان کرد و گفت: همچنین در مدت زمان یاد شده 170 میلیون دلار کالا به استان وارد کرده ایم.

وی بیشترین واردات کالا به استان را در بخش ورود تجهیزات و کالاهای سرمایه ای عنوان کرد و افزود: این امر نیز در راستای تکمیل چرخه تولید در استان بوده است.