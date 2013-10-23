10 شهر آذربایجان غربی بر روی خط گسل زلزله واقع شده اند

محبوب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس طرح نقشه پهنه بندی زلزله بیش از 60 درصداستان در محدوده خطر قرار دارد افزود: از شهرهای استان 10 شهر سلماس، پیرانشهر،ربط، باروق، کشاورز، چهاربرج، سیلوانا، امیرآباد، سرو، سیه چشمه، قره ضیاءالدین هم اکنون بر روی خط گسل واقع شده اند.

وی اضافه کرد: هر سال به طور میانگین بالغ بر 20 زلزله با بزرگی 4 و بیشتر در مقایش ریشتر اتفاق می افتد که این امر لزوم مقاوم سازی در سطح استان را دو چندان می کند.

زارع با اشاره به اینکه با جانمایی خطوط گسل بر روی مناطق مسکونی در استان مشاهده می شود ادامه داد: استفاده از مصالح بی کیفیت جهت کاهش هزینه اتمام ساختمان های مسکونی از عواملی است که احتمال خسارات هنگفت مالی و جانی را در برابر وقوع هر گونه بلایای طبیعی افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی 727 روستا با جمعیت حدود 200 هزار نفر بر روی خط گسل قرار دارند افزود: آذربایجان غربی از نظر جغرافیایی در مناطق کوهستانی قرار دارد و با توجه به وجود دو هزار و 854 روستا در این استان می طلبد تا به بحث ایمن سازی با حساسیت بیشتری نگاه شود.

زارع گفت:هر چند در ارومیه زلزله شدیدی تا به حال رخ نداده است که موجب تلفات جانی شدید شود ولی در شهرستان سلماس که بر روی گسل سلماس قرار دارد زلزله شدیدی رخ داده به طوری که زلزله سلماس ثبت جهانی شد.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی یاد آور شد: در ایران 40 نوع بلایای طبیعی شناسایی شده که در آذربایجان غربی بستر بروز 36 نوع از این بلایا فراهم است.