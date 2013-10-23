هر شش ماه یک بار از روند کار گزارش می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه پس از امضای هشتمین سند کمیسیون مشترک ایران و امارات در تهران گفت: این توافقنامه در پی همکاری معاون سیاسی امور خارجه امارات و همراهان وی و تلاش سفرا و گارد ساحلی ناجا، پلیس مواد مخدر، وزارت کشور و حوزه های دیگر صورت گرفته که جلسه موفقی ظرف دو روز گذشته داشته ایم.

قشقاوی خاطرنشان کرد: زودتر از آن چه پیش بینی می کردیم به نتیجه رسیدیم و این توافقنامه در 15 بند امضا شد.

وی افزود: یکی از بندها این است که هر شش ماه یکبار گزارشی از روند توافقنامه به همه ارایه دهیم و به همین منظور نمایندگانی از ایران و امارات برای پیگیری معرفی می شوند.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه با بیان اینکه موضوعات مربوط به مواد مخدر، گارد ساحلی و قضائی موافقتنامه استرداد مجرمین و معاضدت از موضوعاتی است که به تصویب رسید، گفت: امیدواریم این جلسه بتواند توافق بهتر در روابط دو جانبه بین دو کشور دوست و همسایه ایجاد کند.

وی ادامه داد: مطمئنم با توجه به اراده سیاسی مقامات دو کشور روند توسعه در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و ... وجود دارد و امیدواریم در عالی ترین سطوح روابط باشیم. کمیسیون کنسولی ایران و امارات از منظم ترین کمیسیون ها است که هر ساله یک سال در تهران و یک سال در ابوظبی در همین زمان برگزار می شود.

قشقاوی تاکید کرد: سال آینده کمیسیون کنسولی مشترک در ابوظبی برگزار خواهد شد.

همچنین احمد طارق الهیدان معاون سیاسی وزارت امور خارجه امارات نیز ضمن تشکر از میزبانی ایران بیان کرد: ارتباط تنگاتنگی بین دو کشور وجود دارد و در سال گذشته پیشرفت های زیادی شده و نتایج خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه کمیسیون ها درصدد پیشرفت روابط هستند تصریح کرد: توافقنامه به مواضع مهمی که به نفع دو کشور است اشاره می کند و به تمام مسایل روزمره هموطنان دو کشور مرتبط است.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه امارات افزود: ما به آسانی توانستیم مشکلات را با هم حل کنیم و این امر نشان می دهد که پیوندهای خوب و صمیمی بین دو کشور وجود دارد و مجدداً در پیگیری ماحصل این نشست تاکید می کنیم.