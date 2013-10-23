اعتبار سال گذشته شهرداری سمیرم صرف حقوق کارمندان شهرداری شد

به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه شورای ترافیک شهرستان سمیرم با حضور اعضای این شورا صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان سمیرم برگزار شد و طی آن بیش از ده مصوبه جلسه قبل این شورا بررسی شد.



در این جلسه که مصوبه جدیدی نداشت محمدرضا عسگریان با تبریک ایام دهه ولایت و عید سعید غدیر خم اظهار داشت: شورای هماهنگی ترافیک شهرستان سمیرم شورای سیاستگذاری است و هرگونه مصوبه ای که در این شورا اتخاذ شود باید اجرا شود.



وی افزود: وضعیت فعلی شهرستان سمیرم به گونه ای است که موضوعات رانندگی آن بسیار چالش برانگیز است و وظیفه این شورا است که مشکلات را بررسی و به ترتیب اولویت اجرائی رفع کند.



معاون فرماندار شهرستان سمیرم با بیان اینکه شهرداری ها موسساتی خودکفا هستند و از طریق کمکهای مردمی و اعتبارات نهادهای دولتی تغذیه می شوند، تاکید داشت: اعتبارات این موسسه نیز باید طبق برنامه های شهری و مصوباتی که عمومیت دارند و الزام آور است هزینه شود.



وی از تخصیص 750 میلیون تومان اعتبار اجرائی در سال قبل از محل اعتبارات تملک دارائی به شهرداری سخن گفت و اذعان داشت: این اعتبارات در سال قبل جذب شد ولی بیشتر صرف امور جاری و پرداخت حقوق کارکنان شهرداری شد.



عسگریان اظهار داشت: اعتباراتی که از محل کمیته برنامه ریزی شهرستان به شهرداریها اختصاص می یابد در عناوینی که منافع عمومی دارد مصرف شود.



وی درباره جاده چشمه ناز شهر ونک از تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان از محل اعتبارات امسال خبر داد و گفت: امسال سرفصلی در کمیته برنامه ریزی شهرستان سمیرم برای نصب علائم راهنمائی و رانندگی لحاظ شده است.





