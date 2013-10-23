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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۴۳

عمرو موسی:

سیاست دولت باراک اوباما در منطقه شکست خورده است

سیاست دولت باراک اوباما در منطقه شکست خورده است

یکی از شخصیت های برجسته سیاسی مصر با اعلام اینکه روابط قاهره - واشنگتن تنش زا است اعلام کرد که سیاست دولت آمریکا در منطقه شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی رئیس کمیته اصلاح قانون اساسی مصر موسوم به کمیته 50 در گفتگو با روزنامه الجریده چاپ کویت اظهار داشت: روابط قاهره و واشنگتن تنش زا است و علت آن سیاست آمریکا در تعامل با آینده منطقه طی پنج سال گذشته بوده است. وی گفت که دولت باراک اوباما و سیاست های وی در منطقه شکست خورده است.

موسی با بیان این مطلب افزود: این سیاست مبتنی بر اصل تشکیل خاورمیانه جدید بوده است. رئیس کمیته 50 خاطرنشان کرد: حفظ منافع اسرائیل یکی دیگر از عوامل تنش در روابط میان مصر و آمریکا است.

عمرو موسی همچنین با اشاره به کمک های نظامی و مالی آمریکا به مصر نیز گفت: دولت آمریکا طبق اصل چماق و هویج با این کمک ها تعامل می کند و آنها را به کار می گیرد. آنچه که در ذهن آمریکا ایجاد ناآرامی کرده است این است که آمریکایی ها هرگز نقش و جایگاه ملت مصر را پیش بینی نکرده بودند.

 

کد مطلب 2161172

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