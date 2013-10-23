چهارمین شماره مسابقه وقف و مردم برگزار شد

مرتضي نظري افلاك در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین مسابقه وقف و مردم با رویکرد مردم و بقاع متبرکه از ابتدای آبان ماه بمدت یک ماه آغاز شد.

وي با اشاره به ضرورت معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه به مردم استان اظهار داشت: آستان مقدس امامزادگان پناهگاه بندگان و مکانی شریف برای توسل و راز و نیاز با خداوند متعال است.

سخنگوي اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان همچنين ابراز داشت: یکی از وظایف اصلی روابط عمومی اداره اوقاف معرفی فرزندان حضرت زهرا سلام الله(س) به مردم و شناساندن این اماکن متبرکه در جامعه است.

نظري افلاك عنوان داشت: خدمت به موقوفات و بقاع متبرکه افتخار و سعادتی سترگ است.

نظری افلاك اضافه كرد: مسابقه وقف و مردم برای چهارمین سال متوالی با هدف ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف و موقوفات و معرفی بقاع متبرکه استان همدان در حال اجرا است که خوشبختانه با استقبال خوب مردم نیز مواجه شده است.