تابلوهاي راهنماي شهري بايد در همدان افزايش يابند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرماني مطلق ظهر چهارشنبه در شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان همدان اظهار داشت: با توجه به اينكه در شهر همدان تقاطع هاي غير همسطحي ايجاد شده تبلو هاي راهنماي شهر در اين قسمت ها كم است.

وي گفت: در اجراي طرح هاي ترافيكي بايد كار كارشناسي شده و هر كاري چكش كاري شده و دقيق و منسجم انجام شود.

قهرماني مطلق در ادامه به طرح هاي ارائه شده براي كاهش بار ترافيكي ميدان بعثت و چهار راه سعيديه اشاره كرد و افزود: در جمع بندي روي طرح هاي ارائه شده بايد بحث هزينه و زمانبندي نيز مد نظر قرار گيرد.

وي افزود: درست است كه براي اجراي طرح هاي مختلف هزينه مي شود اما در عوض ساليان دارز از آن استفاده مي شود.

فرماندار همدان در مورد يك طرفه شدن خيابان پاستور براي كاهش بار ترافيكي ميدان آرامگاه بوعلي ابراز داشت: در اجراي طرح ها براي كاهش بار ترافيكي ميدان آرامگاه بايد خطوط اتوبوسراني و تاكسيراني نيز مد نظر قرار گيرد.

قهرماني مطلق ابراز داشت: در برسي طرح ها از سوي مشاورين طرح ها بايد زمان و هزينه هم در نظر گرفته شود.

وي با اشاره به اينكه ساخت زير گذر از كار هاي سخت و دشوار در خيابان ها است، ادامه داد: تمام دستگاه هاي خدمات رسان در اين زمينه بايد با شهرداري همكاري كنند.

فرماندار همدان با اشاره به اينكه در اجراي طرح هاي كاهش ترافيكي بايد طرح هاي بالا دستي و تفضيلي همدان در نظر گرفته شود، اظهار داشت: در بحث احداث رو گذر ها و زير گذرها به عابرين پياده توجهي نشده و نتيجه آن افزايش تصادفات عابرين پياده در اين قسمت ها است.

در اجراي طرح هاي روان سازي ترافيك بايد به چهره گردشگري شهر توجه شود

شهر دار همدان نيز در اين جلسه افزود: توجه به عبابرين پياده در اجراي طرح هاي بايد مد نظر گرفته شده و حتي آوردن بي آر تي و اصلاح رفتار هاي ترافيكي بايد در نظر گرفته شود.

امير رضا يوسفيان با بيان اينكه هر طرحي كه ارائه مي شود خالي از اشكال نيست، ابراز داشت: در طرح جامع همدان فرصت سازي و امكان سنجي صورت گرفته است.

شهردار همدان با اشاره به اجراي طرح هاي روان سازي ترافيك در ميدان بعثت، اظهار داشت: در اجراي اين طرح و احداث زير گذر به اسلوب شهري و چهره گردشگري شهر هم اهميت داده شده است.

يوسفيان با بيان اينكه زمان در اجراي پروژه ها بسيار اهميت دارد، بيان داشت: در مباحث روان سازي ترافيكي شهر زير مطالعات طرح ها انجام شده و طرح هاي ارائه شده از سوي مشاورين بايد راهبردي و اجرايي باشد.

تصادفات فوتي زير پل هاي رو گذر افزايش يافته است

فرمانده انتظامي شهرستان همدان نيز در اين شورا بيان داشت: در احداث پل هاي رو گذر در شهر همدان براي ايمني و عبور و مرور عابران پياده هيچ تمهيدي در نظر گرفته نشده است.

سرگرد علي فكري با بيان اينكه در چند روز اخير دو تصادف فوتي در پل رسالت اتفاق افتاده است، بيان داشت: با رعايت نشدن اين موضوع تعداد تصادفات فوتي در زير پل هاي رو گذر افزايش يافته است.

وي در مورد يك طرفه شدن خيابان پاستور براي كاهش بار ترافيكي ميدان آرامگاه گفت: اگر اين اتفاق بيافتد ترافيك به سمت ميدان دانشگاه رفته و ترافيك در ميرزاده عشقي و سعديه افزايش مي يابد.