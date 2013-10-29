داریوش مودبیان مترجم، کارگردان و بازیگر تئاتر درباره نمایش "بوفالوی آمریکایی" که قرار بود به زودی در تئاتر شهر روی صحنه برود به خبرنگار مهر گفت: اجرای نمایش "بوفالوی آمریکایی" نوشته دیوید ممت فعلا منتفی شده است چون با تغییر مدیریت تئاترشهر برنامه اجراهایی که در دوره مدیریت قبلی مشخص شده بود با مشکل برخورد کرده است. البته قرارست نمایشنامه‌ای از مولیر را در تئاترشهر روی صحنه ببرم.

وی افزود: طی توافقی که با مدیریت قبلی تئاترشهر انجام داده بودم قرار بر این بود که مهر و آبان نمایش "بوفالوی آمریکایی" را در سالن چهارسو روی صحنه ببرم اما به دلیل جابجایی‌هایی که در تئاترشهر شده زمان اجرای ما را تغییر داده اند و در این زمان گروه دیگری قرار است روی صحنه برود. متاسفانه اجرای این کار را مدام عقب می‌انداختند و در نهایت گفتند که یک متن ایرانی را جایگزین کنیم. بنابراین در صورت فراهم شدن شرایط، سال آینده این نمایش را اجرا خواهم کرد. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که بازیگران این کار هم انتخاب شده بودند.

مودبیان درباره دیگر فعالیت‌هایش توضیح داد: قرار است بعد از ماه محرم نمایش "جشن سالگرد" نوشته آنتوان چخوف را در اداره برنامه های تئاتر با تعدادی هنرمند جوان تئاتری که از هنرجویان کارگاه آموزشی چخوف‌خوانی هستند روی صحنه ببرم. متاسفانه به دلیل اینکه مکانی برای این کارگاه های آموزشی در اختیار ما قرار نگرفته و امکان استقرار نداریم فعلا این کارگاه‌ها به حالت تعلیق درآمده است.

این بازیگر سینما ادامه داد: اما در نهایت نمی خواهم ابراز نارضایتی و گلایه کنم. من تا به حال برای تئاتر کار کردن از جیب خودم خرج کرده ام اما یک ریال هم از تئاتر به دست نیاورده ام. برخی فکر می‌کنند چون ما پیشکسوت تئاتر هستیم قرار است سهمی از تئاتر این مملکت را برای خودمان برداریم. من سند تئاترشهر را به این دوستان بخشیدم و فعلا ترجیح می‌دهم به کار ترجمه و تمرین با جوان ها بپردازم. تئاتر برای من بیشتر تفنن و سرگرمی است و هیچگاه هم نخواستم از آن پول در بیاورم.

کارگردان نمایش "قرارداد با مرگ" درباره چاپ آثارش متذکر شد: دو کتاب "مجمع مرغان" و "تمرین نگارش فیلمنامه" نوشته ژان کلود کریه که قبلا چاپ شده به خاطر کمیاب شدن دوباره تجدید چاپ شده اند. به تازگی نیز کتاب "اندر حکایت یک داستان" را که در ارتباط با چگونگی روایت در سینما و تئاتر است، ترجمه کرده ام که قرار است وارد بازار شود. همچنین جلد یازدهم، دوازدهم و سیزدهم کتاب "طنزآوران جهان نمایش" آماده چاپ شده است که امیدوارم با بهتر شدن شرایط در دولت جدید جلد یازدهم آن به زودی منتشر شود.

مجموعه "طنزآوران جهان نمایش" از سال 1376 به صورت جدی در قالب کتاب تدوین و به تدریج منتشر شده است که در هر مجلد از آن نیز تعدادی نمایشنامه کمدی به صورت یک عنوان، تم، موضوع و یا شخص انتخاب و برای علاقه‌مندان به این گونه نمایشی در قالب کتاب گردآوری ترجمه و منتشر شده است.

بازیگران نمایش "جشن سالگرد" که قرار است بعد از ماه محرم در اداره برنامه های تئاتر روی صحنه برود حمیدرضا نیکدل، مریم شجاعی، مایا رضوی، سودابه صادقی، وحید اخوان، سعید یعقوبی، سعید عسگری و بیتا عالمی هستند.