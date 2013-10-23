بزرگداشت غدیر راهکاری اساسی برای مقابله با توطئه های دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن رضوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه می توان با برگزاری جشن های عید سعید غدیر در جامعه نشاط معنوی ایجاد کرد اظهار داشت: بزرگداشت عیدسعید غدیرخم به نحوی که همه زوایای آشکار و پنهان آن مورد بررسی قرار گیرد می تواند اصلی ترین راهکار در برابر معاندین شیعه بویژه وهابیت باشد.

وی تعمیق بخشیدن به برگزاری و بزرگداشت عید سعید غدیر را خواستار و ابراز داشت: اگر ضمن برگزاری جشن های عید سعید غدیر نسبت به ژرف نگری به مفاهیم اساسی غدیر و نیز مطالعات گسترده در این مورد اقدام شود، دیگر شبهات دشمنان اسلام و وهابیت نمی تواند کاری از پیش ببرد.

وحدت شیعه و سنی بزرگترین عامل برای غلبه بر ترفندها و نیرنگ دشمنان اسلام

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان وحدت شیعه و سنی را بزرگترین عامل برای غلبه بر ترفندها و نیرنگ دشمنان اسلام قلمداد و اضافه کرد: بر هر فرد شیعی لازم است از هر اقدامی که به وحدت جامعه مسلمین لطمه وارد می نماید، اجتناب کند.

حجت الاسلام رضوی برنامه جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی را یکی از برنامه های دهه ولایت در شهرستان همدان برشمرد.

رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان جشن بزرگ ولایت علوی، اکمال دین نبوی روز پنجشنبه اول آبانماه مصادف با عید سعید غدیر خم در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) همدان و در ساعت 10 صبح برگزار و در این مراسم حجت الاسلام اسدی از اساتید حوزه و دانشگاه سخنرانی می کند.

وی افزود: در این مراسم برنامه های مذهبی و فرهنگی مختلفی از جمله محفل انس با قرآن، خطبه خوانی غدیر، مدیحه سرایی، دکلمه خوانی و تواشیح به انجام خواهد رسيد.