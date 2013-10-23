شهردار جدید احمد آباد مستوفی شهرستان اسلامشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه طی مراسمی ابوطالب فرنیاپور به عنوان شهردار جدید احمدآباد مستوفی شهرستان اسلامشهر معرفی شد.

در این مراسم که حجت الاسلام طبایی امام جمعه احمد آباد، ثنایی موحد مدیرکل امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری تهران، موفق معاون اداری مالی و سبحانی پور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری اسلامشهر، ابارشی بخشدار احمد آباد مستوفی و سایر شهرداران و بخشداران و مسئولین شهر و شهرستان حضور داشتند، حکم فرنیاپور قرائت و وی به عنوان شهردار جدید شهر احمد آباد مستوفی معرفی شد.

حجت الاسلام والمسلمین طبایی به عنوان نخستین سخنران مراسم، بر ضرورت حفظ فضای سبز شهر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز تأکید کرد و از شهردار جدید خواست که نیازهای رفاهی شهروندان را در اولویت قرار دهد.

در ادامه رضا غلامرضا رئیس شورای اسلامی شهر احمد آباد مستوفی از شهردار جدید خواست که با برنامه‏ ریزی دقیق زمینه رشد بیشتر شهر را فراهم آورد.

سپس ثنایی موحد حکم ابلاغی از سوی استاندار تهران را قرائت و تقدیم شهردار جدید کرد.