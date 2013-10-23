1.2 میلیون تن شلتوک در کشت اول در مازندران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مدیران جهاد کشاورزی شهرستان افزود: تاکنون از مجموع 55 هزار و چهار هکتار اراضی پرورش رتون استان، بالغ بر 22 هزار و 758 هکتار از محصول رتون برداشت شده است.

وی تصریح کرد: میانگین عملکرد ارقام پر محصول بیش از هفت هزار و 634 کیلوگرم در هکتار و ارقام محلی بیش از چهار هزار و 459 کیلوگرم بوده است.

وی سطوح برداشت مکانیزه استان در کشت اول را نیز بالغ بر 160 هزار و 340 هکتار اعلام داشت.



مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار نیز گفت: پیش بینی می شود در سالجاری بیش از 16 هزار و 443 تن شلتوک از اراضی تحت کشت مجدد و پرورش رتون شهرستان فریدونکنار استحصال شود.

حسن رزاقی با اشاره به آغاز برداشت شلتوک کشت مجدد و رتون در سالجاری در این شهرستان پیش بینی کرد بیش از 16 هزار و 443تن شلتوک از اراضی فوق برداشت شود.

وی تصریح کرد: شهرستان فریدونکنار در سالجاری در کشت اول و دوم و پرورش رتون با تولید بیش از 51 هزار و 192 تن برنج، علاوه بر تأمین غذایی جهت 50 هزار نفر در این شهرستان، نیاز غذایی بیش از 880 هزار و 757 نفر از مردم کشور را نیز تأمین نموده است.

مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه نیز گفت: برداشت رتون از اراضی پرورش رتون شهرستان سوادکوه در سطح بالغ بر 230 هکتار انجام گرفت.

علیرضا مرادیان با بیان اینکه توسعه و ترویج پرورش رتون، با اجرای کلاس های آموزشی یکی از برنامه های هدفمند و پایدار این مدیریت است، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان سوادکوه را بالغ بر 230 هکتار اعلام داشت.

وی تصریح کرد: میانگین تولید عملکرد رتون 950 کیلوگرم در هکتار بوده که بعلت مراقبت های لازم در مراحل کاشت، داشت و برداشت نسبت به سال گذشته از نظر سطح و تولید 10 درصد افزایش داشته است.