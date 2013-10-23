هنرمندان لرستانی در جشنواره سراسری تئاتر "سوره ماه" درخشیدند

شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از جشنواره تئاتر سوره ماه هنرمندان واحد نمایش حوزه هنری لرستان با نمایش "وقتی خدا گریه می کند" به نویسندگی اصغر خلیلی، بازنویسی متن ناصر حبیبیان و کارگردانی احسان ملکی و همچنین نمایش "خنکای ختم خاطره" به نویسندگی حمید آذرنگ و کارگردانی امین ابراهیمی شرکت کرده بودند.

وی ادامه داد: این در حالیست که با پایان این جشنواره و در مراسم اختتامیه هنرمندان لرستانی در چهار بخش حائز عنوان شدند.

رئیس حوزه هنری لرستان یادآور شد: در این راستا تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول طراحی صحنه به روح الله امامی برای طراحی صحنه نمایش "وقتی خدا گریه می كند" اهدا شد.

نعمتی نیا ادامه داد: همچنین لوح تقدیر و جایزه دوم نمایشنامه نویسی به اصغر خلیلی و ناصر حبیبیان برای نمایش "وقتی خدا گریه می كند" از لرستان اهدا شد.

وی عنوان کرد: در این جشنواره لوح تقدیر و جایزه سوم كارگردانی به طور مشترک به امین ابراهیمی برای نمایش "خنكای ختم خاطره" از لرستان و كیوان صباغ برای نمایش "تار شیشه ای" از خراسان رضوی رسید.

رئیس حوزه هنری لرستان افزود: لوح تقدیر و جایزه سوم موسیقی جشنواره تئاتر سوره ماه به پیام شریف نژاد برای نمایش "وقتی خدا گریه می­كند" از لرستان اهدا شد.