مسلمانان باید در رفتار و عمل پیرو ائمه اطهار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان اداری و قضائی دادگستری گفت: اعلام حضرت علی( ع) به جانشینی نبی مکرم اسلام( ص) در غدیر، تبلور آیه" الیوم اکملت لکم دینکم" است.

وی با بیان اینکه در واقعه غدیر دو عنصر زمان و مکان بسیار با اهمیت بوده است، اظهار داشت: زمان واقعه غدیر در حجه الوداع پیامبر در زمانی که تمامی مسلمین برای اعمال حج از تمامی سرزمینها به مکه آمده بودند، اتفاق افتاد و مکان نیز در جائی بود که از آن به بعد مسلمین از هم جدا شده و هر یک به سمت بلاد خود حرکت می کردند.

حجت الاسلام ادامه داد: انتخاب این مکان و زمان برای این بود که حداکثر مسلمین از زبان شخص پیامبر( ص) و بدون واسطه عبارت" من کنت مولاه و علی مولاه" را بشنوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: روز غدیر روز اکمال دین و اتمام نعمت است و منظور از نعمت نیز هدایتی است که در این روز به امیرالمومنین واگذار شد و متمم هدایت الهی نیز می باشد.

وی با اشاره به سخن نبی مکرم اسلام( ص) مبنی بر مودت و دوست داشتن اهل بیت( ع) تصریح کرد: نباید محبت و ارادات اهل بیت یک ارادت قلبی و عاطفی تنها باشد و تبعیت در رفتار، پیروی در اعمال و حمایت عملی از آن بزرگواران مورد انتظار است.

حجت الاسلام توکلی عنوان داشت: طبق سخنان یکی از معصومین اگر بخواهیم بدانیم که جایگاه ما نزد ائمه معصومین چه مقدار است، باید میزان اهمیت و اعتبار آن ائمه هدی را در نزد خود بسنجیم، هر مقداری که به آنها عشق داشته باشیم آنها نیز به ما توجه خواهند داشت.

