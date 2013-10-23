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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۹

حجت الاسلام توکلی:

مسلمانان باید در رفتار و عمل پیرو ائمه اطهار باشند

مسلمانان باید در رفتار و عمل پیرو ائمه اطهار باشند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: مسلمانان نباید تنها در حرف به ائمه اطهار اظهار ارادت کنند بلکه باید در عمل پیرو آن بزرگواران باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان اداری و قضائی دادگستری گفت: اعلام حضرت علی( ع) به جانشینی نبی مکرم اسلام( ص) در غدیر، تبلور آیه" الیوم اکملت لکم دینکم" است.

وی با بیان اینکه در واقعه غدیر دو عنصر زمان و مکان بسیار با اهمیت بوده است، اظهار داشت: زمان واقعه غدیر در حجه الوداع پیامبر در زمانی که تمامی مسلمین برای اعمال حج از تمامی سرزمینها به مکه آمده بودند، اتفاق افتاد و مکان نیز در جائی بود که از آن به بعد مسلمین از هم جدا شده و هر یک به سمت بلاد خود حرکت می کردند.

حجت الاسلام ادامه داد: انتخاب این مکان و زمان برای این بود که حداکثر مسلمین از زبان شخص پیامبر( ص) و بدون واسطه عبارت" من کنت مولاه و علی مولاه" را بشنوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: روز غدیر روز اکمال دین و اتمام نعمت است و منظور از نعمت نیز هدایتی است که در این روز به امیرالمومنین واگذار شد و متمم هدایت الهی نیز می باشد.

وی با اشاره به سخن نبی مکرم اسلام( ص) مبنی بر مودت و دوست داشتن اهل بیت( ع) تصریح کرد: نباید محبت و ارادات اهل بیت یک ارادت قلبی و عاطفی تنها باشد و تبعیت در رفتار، پیروی در اعمال و حمایت عملی از آن بزرگواران مورد انتظار است.

حجت الاسلام توکلی عنوان داشت: طبق سخنان یکی از معصومین اگر بخواهیم بدانیم که جایگاه ما نزد ائمه معصومین چه مقدار است، باید میزان اهمیت و اعتبار آن ائمه هدی را در نزد خود بسنجیم، هر مقداری که به آنها عشق داشته باشیم آنها نیز به ما توجه خواهند داشت.
 

کد مطلب 2161346

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