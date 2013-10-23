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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

سرهنگ حسینی به مهر خبر داد:

مهلت 10 روزه به خودروهای شهرداری قم برای رفع نقایص

مهلت 10 روزه به خودروهای شهرداری قم برای رفع نقایص

قم - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با بیان این که با هر خودرو متخلف برابر قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی برخورد می شود،گفت: به خودروهای عمرانی شهرداری مهلت 10 روزه داده شد تا نسبت به رفع نقایص خود اقدام کنند.

سید کرم الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص ممانعت از تردد ماشین های سنگین و عمرانی پروژه های شهری شهرداری قم اظهار داشت: هر ماشینی که متوقف شده برابر قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی بوده است.

وی تصریح کرد: با آن دسته از خودروهایی که فاقد پلاک مجاز یا بیمه نامه بوده و یا تغییر وضعیت در کارت خودرو بدون هماهنگی داشته اند و یا راننده آنها فاقد گواهینامه متناسب با خودرو بوده و یا بدون اجازه از چراغ گردون استفاده کرده اند برابر مقررات برخورد شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اضافه کرد: در هر کدام از این موارد در صورتی که حادثه ای رخ دهد عواقب و آثار منفی آن به مراتب بیشتر خواهد بود برای مثال در مواردی که خودرویی فاقد پلاک مجاز باشد و تصادفی منجر به فوت واقع شود، پیدا کردن راننده مقصر کار بسیار سختی خواهد بود.

وی در ادامه یادآور شد: جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه شهری تشکیل شد و به آنان مهلتی 10 روزه داده شد تا رانندگان این خودروها نسبت به رفع نقایص موجود اقدام کنند.

کد مطلب 2161349

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