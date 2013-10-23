21 دستگاه خودرو جمع آوری زباله روستایی در مازندران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آزاد کناری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم توزیع این خودروها که در آمل انجام شد، گفت: قیمت هر دستگاه خودروی نیسان ویژه جمع آوری زباله حدود 300میلیون ریال است که دو سوم آن کمک دولتی و بقیه نیز با مشارکت دهیاریها خریداری وتحویل شد.

وی افزود: خودروهای نیسان تحویلی به دهیاران استان، برای جمع آوری و حمل زباله ونیز سایر خدمات قابل نیاز در روستاها استفاده خواهد شد.

مدیر کل امور روستایی وشوراهای استانداری مازندران ادامه داد: ماه گذشته نیز تعداد 11 دستگاه " بیل بکهو و لودر" خریداری ودر اختیار دهیاریهای استان قرار داده شد.

آزادکناری با بیان اینکه هم اکنون زباله های حدود هزار و602 روستای دارای دهیاری مازندران جمع آوری و به محل دفن زباله های شهرداریهای استان حمل می شود، تصریح کرد: در روستاهایی که دهیاری راه اندازی نشده ، می توانند از طریق شوراها وبه صورت مشارکتی با روستاهای همجواری که دارای دهیاری هستند از خدمات جمع آوری وحمل زباله آنان استفاده کنند.

وی به دهیارانی که توانایی مشارکت حداقلی در خرید خودروی نیسان حمل زباله را دارند، خواست از طریق امور روستایی وشوراهای استانداری مازندران اقدام کنند.

مدیر کل امور روستایی وشوراهای استانداری مازندران، با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از دو هزار و500تن زباله روزانه در سطح استان تولید وجمع آوری می شود، تصریح کرد: حدود یک سوم از زباله های استان در روستاها تولید و جمع آوری می شود.

آزادکناری ابرازامیدواری کرد: تا پایان امسال نیز با مشارکت دهیاریهای استان خودروهای دیگر جمع آوری زباله به روستاهای استان توزیع خواهد شد.