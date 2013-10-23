جشن کارگری در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از امروز و همزمان با دهه ولایت و جشن عید سعید غدیر خم جشن بزرگ کارگری با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، حجت الاسلام حسن منتظری رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک، حجت الاسلام پیش سرایی معاون فرهنگی سپاه 15 خرداد قرچک و جمعی از کارگران در کارخانه پارس سرام قرچک برگزار شد.

ولایت بزرگترین نعمت الهی است

در این مراسم حجت الاسلاام حسن منتظری با گرامیداشت عید سعید غدیر خم اظهار داشت: عید غدیر عید بزرگ الهی و عید الله اکبر است و روزی است که خداوند نعمت را بر امت خود تمام کرد و حضرت علی(ع) را به جانشینی نبی مکرم اسلام منصوب کرد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک افزود: ولایت نعمت بزرگی است که خداوند به امت اسلامی و بشریت اهدا کرد زیرا بر اساس روایات اسلامی اعمال انسان بدون اعتقاد به ولایت ناقص و ابتر است و نزد خداوند تعالی قبول نخواهد شد.

وی ادامه داد: نبی مکرم اسلام(ص) در خطبه غدیر با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد حضرت علی(ع) همه امت اسلامی را به پیروی از ولایت در تمام دوران ها توصیه کردند و از مسلمانان خواستند که لحظه ای از امامت و ولایت جدا نشوند.

منتظری ادامه داد: اجرای غدير خم و ابلاغ رسالت توسط پيامبر عظيم‌الشان اسلام(ص) از بزرگترين رويدادهای دين مبين اسلام است كه به دليل اهميت و ارزش بی‌بديل آن بايد مورد توجه خاصی در جامعه باشد.

دبیر ستاد غدیر شهرستان قرچک اضافه کرد: خداوند همانگونه كه بحث رسالت را برای هدايت انسان‌ها مطرح كرده و پيامبران را برگزيد، پس از آن برای تداوم اين هدايت، ولايت را در نظر گرفت تا مردم با تمسك به امامان و اهل بيت(ع) مسير درست را شناخته و در اين مسير گام بردارند.

کارگران نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند

در ادامه این مراسم حجت الاسلام سید محسن محمودی با تجلیل از کارگران ایران اسلامی اظهار داشت: کارگران همواره در صحنه های دفاع از انقلاب و نظام اسلامی حضور تحسین برانگیزی داشتند و همین کارخانه پارس سرام نیز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مرکز تجمع انقلابیون بود.

امام جمعه موقت ورامین افزود: حضور گسترده کارگران در دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی نشان دهنده روحیه دینی و انقلابی این قشر زحمت کش است که با خون خود این پیام را برای همیشه تاریخ به مردم و کارگران دادند که باید برای حفظ نظام اسلامی از بهترین سرمایه های خود گذشت و تنها شرط پیروزی در برابر دشمن پیروی از ولایت است.

وی اضافه کرد: امروز که در دنیا ولایتمداری جرم است و به جرم شیعه بودن سر زنان و مردان سوری را از تن جدا می کنند و دنیای کفر با تمام امکانات و وسایل به جنگ تشیع آمده است، ملت ایران با تبعیت از ولایت و پیروی از مکتب اهل بیت توانسته تمام توطئه ها را خنثی کند و در مقابل تمام قدرتهای جهان بایستد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران خاطر نشان ساخت: اگر چه تحریم ها بر ملت ایران فشار وارد کرده است اما ایران اسلامی هیچگاه بدون تحریم نبوده و همواره توانسته است این مشکلات را با سربلندی از پیش رو بردارد.

محمودی عنوان کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) در روز غدیر خم باب جدیدی به نام ولایت و امامت را برای شیعیان خود گشود و اگر امروز رهبری وجود دارد که در دنیا بی نظیر است و تمام حاکمان دنیا او را تحسین می کنند به برکت غدیر و ولایت است.

این مسئول ادامه داد: در غدیر خم تا 120 هزار نفر حضور داشتند و سخنان نبی مکرم اسلام در ارتباط با پیروی از امام علی (ع) را شنیدند اما پس از هفتاد روز از واقعه غدیر و با رحلت پیامبر دچار نفاق شدند و امام اول شیعیان را خانه نشین کردند.

وی تأکید کرد: اگر امروز می خواهیم عزت و عظمت ایران اسلامی ادامه یابد، هیچگاه نباید از تبعیت ولایت فقیه غافل شویم و مطمیئن باشیم که تنها راه سعادت الهی پیروی از ولی فقیه است.