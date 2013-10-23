توسعه و عمران خرمشهر در خور شان مردم آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حویزاوی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم معارفه اش خود افزود: خرمشهر پیشینه تاریخی و پیشانی نظام جمهوری اسلامی است.

وی با طرح این سئوال که خرمشهر چه جایگاهی از توسعه را برای خود احراز کرده است؟ اظهار داشت: از لحاظ توسعه کلان شهری خرمشهر، به طور واقع نتوانسته ایم گامهای مثبت آنچنانی برای توسعه و عمران شهری و آنچه حق این شهر ومردمانش است را ادا و به انجام برسانیم.

حویزاوی تصریح کرد: شهر به لحاظ زیباسازی، نور افشانی، فضای سبز، عبور و مرور شهری، خدمات شهری، مبلمان شهری و غیره دچار نقصان و نابسامانی است.

وی با اشاره به کارهای صورت گرفته یادآور شد: متاسفانه در طی سالهای گذشته به دلایل نامشخصی آن طور که باید و شاید در جهت بهبود فضا و عمران شهری کارهای خوبی ارائه نشده است.

شهردار خرمشهر با اشاره به بودجه 25 میلیارد تومان مصوب برای خرمشهر گفت: سرانه هر خرمشهری از رقم یاد شده و براساس جمعیت 150 هزار نفری آن چیزی معادل 170 هزار تومان خواهد بود که این مبلغ بسیار کم و ناچیز است.

حویزاوی همچنین با اشاره به بدهیهای متراکم شده شهرداری خرمشهر در سالهای گذشته افزود: برای رفع این مشکل تاکنون برنامه ریزی مناسبی انجام نشده است.

وی اظهار داشت: افق شهری در چشم انداز توسعه دیده نشده که باید بر روی آن کار کرد.

حویزاوی با بیان اینکه سالانه حدود 4.5 میلیون نفر از مسافر و راهیان نور به شهرهای خرمشهر و آبادان سفر می کنند، تصریح کرد: برنامه ریزی در جهت استفاده از موقعیت حضور آنان در شهر باید صورت گیرد.

وی حمایت همه جانبه مسئولان به ویژه امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را فعالیت های شهرداری خواستار شد و گفت: به منظور انجام مطلوب ودرست امور باید نقدها به صورت منصفانه ای صورت گیرد.