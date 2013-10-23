به گزارش خبرنگار مهر، جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی امروز با حضور وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سید طاهر طاهری استاندار البرز، علی اصغر توفیق رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی، حجت الاسلام فضل علی نماینده مقام معظم رهبری در پژوهشگاه، کسائیان سرپرست فرمانداری کرج، صفرخانلو شهردار مشکین دشت، جمعی از معاونان و اساتید پژوهشگاه و با حضور فارغ التحصیلان و خانواده های آنها ظهر چهارشنبه در سالن شهید بیات پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد.

پژوهشگاه مواد و انرژی از سال 1370 با پذیرش دو دانشجو حضور دانشجویان را برای تحصیل در ساختمان های خود تجربه کرد و تاکنون موفق به آموزش 328 دانش آموخته در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی شده است و در حال حاضر نیز 223 نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف و مرتبط در پژوهشگاه مشغول به تحصیل هستند.

البته بهانه دیگر این جشن خوش آمد گویی به 51 دانشجوی تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی جدید نیز بود.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان اولین سخنران این مراسم خلاصه ای از فعالیت ها، افتخارات و دستاوردهای پژوهشگاه را تشریح کرد و گفت: تدوین سند راهبردی پژوهشگاه توسط سردار وحیدی وزیر دفاع وقت در سال 90، تبدیل شدن به قطب علمی و پژوهشی منطقه و کشور و پیشرو در خلق دانش و تبدیل آن به ثروت، تشکیل دبیرخانه نانو فناوری جهان اسلام، تدوین اطلس انرژی خلیج فارس به سفارش UN habitat، پژوهشگاه برتر در سه سال متوالی 89، 90 و 91 در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر از جمله اقدامات مهمی است که در این مرکز اتفاق افتاده است.

علی اصغر توفیق ادامه داد: ارائه طرح های برتر و متنوع از جمله آب شیرین کن خورشیدی، بیوگاز روستایی، تولید جایگزین استخوان مصنوعی، و ... نیز از دستاوردهای پژوهشگاه مواد و انرژی به شمار می رود که به همت پژوهشگران رخ داده است.

وی به فعالیت های شش ماه نخست امسال در پژوهشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: دراین مدت موفق به انتشار چهار کتاب و ترجمه یک کتاب در حوزه های مرتبط شده ایم.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی با بیان اینکه در طول این مدت 12 اختراع در پژوهشگاه مواد و انرژی رخ داده است، گفت: پژوهشگاه مواد موفق به ارائه شش طرح به جشنواره علم تا عمل شده است که خوشبختانه هر شش طرح پذیرفته شده اند.

برای توسعه البرز باید اندیشه و تلاش کرد

استاندار البرز نیز که دومین سخنران این جشن بود به بیان پتانسیل ها و ظرفیت های استان در زمینه های مختلف پرداخت و گفت: البرز با برخورداری از 28 مرکز آموزش عالی و دانشگاهی و پژوهشی و 120 هزار دانشجو جزو استان های دانش پرور کشور به شمار می رود.

سید طاهر طاهری با بیان اینکه وجود مراکز پژوهشی و آموزشی توانمند و اثر بخش در البرز زمینه مساعدی برای شکوفایی و خلاقیت در عرصه های مختلف را فراهم خواهد کرد، اظهار داشت: هر شخصی که آرمان توسعه استان البرز را در سر می پروراند باید در جهت پیشبرد دو جنبه ظرفیت های دانشی و پتانسیل های اقتصادی اندیشه و تلاش کند.

وی بر استفاده از خرد جمعی و بهره گیری از ظرفیت نخبگان تاکید کرد و گفت: هم اندیشی بین عاملین و عالمین اقتصاد، شناسایی و بهره گیری از آنها در جهت رفاه عمومی استان موجب توسعه متوازن خواهد شد.

استاندار البرز از همکاران خود در مجموعه استانداری البرز خواست با همکاری مناسب با مراکز علمی و پژوهشی در جهت توسعه هوشمندانه استان گام بردارند.

طاهری غفلت در برنامه ریزی و تحقیقات برای آینده پژوهشی در محافل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و .... را بر خلاف اهداف ترسیم شده برای پیشرفت خواند و تصریح کرد: اگر برنامه ریزی نباشد به طور قطع از جوامع علمی دنیا و منطقه عقب خواهیم مان و در این موضوع انتظارات از مراکز علمی بسیار بالا است.

صنعت باید محصول دانشگاه باشد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز که به عنوان آخرین سخنران این مراسم در پشت تریبون قرار گرفت، گفت: در دنیای امروز دیدگاه های سیاست مداران، مدیران و اهالی صنعت و اقتصاد به علم و فناوری دیدگاه متفاوتی است و در حال حاضر در مجموعه های دانشگاهی اصطلاحاتی از جمله اقتصاد دانش محور، مدیریت و صنعت دانش محور، توسعه دانش بنیان و .... مطرح است.

وحید احمدی ادامه داد: در جوامع دانشگاهی این مساله مطرح است که باید علم در جهت رفع مشکلات و پژوهش ها باید تقاضا محور باشند که خوشبختانه ما در این مسیر قرار داریم.

وی گفت: در کشورهای پیشرفته و صنعتی ارتباط بین علم و صنعت چرخه کاملی را تشکیلی می دهند به طوری که صنعت محصل علم خواهد بود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: به دلیل وجود این چرخه کامل گسستگی کمتری بین علم و فناوری و صنعت دیده می شود اما متاسفانه در کشور ما این گسستگی کاملا مشهود است.

احمدی علت اصلی این گسستگی را ایجاد جداگانه دانشگاه ها و صنایع عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه صنعت کشور محصول دانشگاه نبوده و عاریه ای است و دانشگاه و صنعت با یکدیگر تعامل تنگاتنگ نداشته اند.

وی گفت: تا قبل از شکل گیری تحصیلات تکمیلی در کشور گسستگی بین صنعت و دانشگاه به وضوح دیده می شد اما خوشبختانه به آغاز به کار تحصیلات تکمیلی، دامنه گرفتن فعالیت های آن و شکل گیری مراکز پژوهشی آرام آرام به سوی برقرای پیوندی معنا دار بین صنعت و علم در حرکت هستیم.

نگاه به علم نباید هزینه ای باشد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: اگر حلقه های این چرخه درست به یکدیگر متصل شوند این نگرش اسجاد خواهد شد علم باید در جهت رفع نیازها باشد و تولید ثروت کند.

احمدی تاکید کرد: از سویی دیگر وقتی خروجی های حاصل از عمل وارد جامعه شوند نگاه مدیران مبنی بر هزینه ای بودن به پژوهش ها تغییر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: سیاست وزارت خانه علوم برای تغییر نگاه هزینه ای به مراکز پژوهشی است تا در آینده ای نزدیک سرمایه گذاری های بیشتری در این مراکز صورت گیرد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان اظهار داشت: نبود فرهنگ تعامل بین صنعت و دانشگاه، ضعف زیر ساخت ها و ضعف مدیریت کلان ازجمله مهمرین چالش های پیش رو در حوزه ارتباط علم با صنعت است.

حاشیه ها

جشن دانش آموختگی دانشجویان پژوهشگاه مواد و انرژی نیز مانند بسیاری از مراسم ها حواشی مختلفی داشت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

*دکتر توفیق رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در ابتدای سخنان خود شعری بلند از یکی از دوستان خود که مرحوم شده اند برای حضار خواند که این شعر همه حاضران را در سکوت فرو برد.

*وی پس از قرائت شعر با اشاره به تاخیر استاندار و معاون وزیر برای حضور در مراسم به دلیل ترافیک در ورودی مشکین شهر، گفت: شما یک روز ترافیک این منطقه را تجربه کردید، ما هر روز در این ترافیک معطل می شویم، امیدوارم با حضور استاندار، فرماندار فردیس و شهردار گره این مشکل باز شود.

*دکتر توفیق سخنان خود را نیز با یک دو بیتی از شاعر اول صحبت هایش، به پایان برد.

*سید طاهر طاهری که بعد از دکتر توفیق برای سخنرانی به روی سن رفت، گفت: ما 60 دقیقه در راه بودیم در حالی دوستان گفته بودند تا پژوهشگاه 25 دقیقه راه است، شاید یکی از برنامه ها شش ماهه نخست دکتر توفیق ماندن ما در ترافیک بوده است تا شاید فکری به حال این منطقه بکنیم.

*وی افزود: امروز جلسه شورای ترافیک است و بنده حتما این موضوع را در این جلسه پیگیری خواهم کرد.

*پس از سخنان طاهری شهرداری مشکین دشت به مناسبت عید غدیر خم شال سبز، لوح تقدیرو هدیه ای به استاندار داد و استاندار نیز به حضار روی سن اسکناس هزار تومانی عیدی داد که بر روی آن نوشته شده بود: شهد شیرین غدیر گوارای وجودتان

*البته عیدی دادن استاندار تا پایین سن ادامه داشت و خبرنگاران و عکاسان نیز از این عیدی بی نصیب نماندند.

*50 دقیقه معطلی در ترافیک نیز اولین سخن احمدی معاون وزیر قبل از سخنرانی اصلیش بود.

*در این جشن نیز کلیپی از دوران تحصیلی اساتید و اعضای هئیت علمی پژوهشگاه در سال های گذشته پخش شد که با واکنش های همراه با همهمه حضار مواجه بود.

*در انتهای این جشم دانش آموختگان سوگند نامه خواندند و عکس یادگاری گرفتند.

*همچنین از سه دانشجوی برتر که در رشته های خود رتبه اول را کسب کرده بودند با هدیه و لوح تقدیر تجلیل شد.