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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۳۱

تا بازی با راه آهن؛

تمرینات پرسپولیس پشت درهای بسته برگزار می‌شود

تمرینات پرسپولیس پشت درهای بسته برگزار می‌شود

تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس تا بازی با راه‌آهن در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و طبق اعلام مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس، با توجه به فشردگی مسابقات، تمرینات سرخپوشان تا بازی با راه‌آهن پشت درهای بسته انجام خواهد شد. اعضای تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازی امروز چهارشنبه خود برابر پدیده شاندیز در چارچوب دیدارهای جام حذفی، ساعت 11 روز پنجشنبه تمرین ریکاوری خود را در مجموعه درفشی‌فر برگزار خواهند کرد.

طبق برنامه کادرفنی، تمرین پرسپولیس در روزهای جمعه وشنبه، سوم و چهارم آبان از ساعت 15:30 دقیقه آغاز می‌شود و تیم پس از تمرین شنبه، راهی اردوی پش از بازی خواهد شد.

کد مطلب 2161393

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