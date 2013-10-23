به گزارش خبرگزاری مهر و طبق اعلام مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس، با توجه به فشردگی مسابقات، تمرینات سرخپوشان تا بازی با راه‌آهن پشت درهای بسته انجام خواهد شد. اعضای تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازی امروز چهارشنبه خود برابر پدیده شاندیز در چارچوب دیدارهای جام حذفی، ساعت 11 روز پنجشنبه تمرین ریکاوری خود را در مجموعه درفشی‌فر برگزار خواهند کرد.

طبق برنامه کادرفنی، تمرین پرسپولیس در روزهای جمعه وشنبه، سوم و چهارم آبان از ساعت 15:30 دقیقه آغاز می‌شود و تیم پس از تمرین شنبه، راهی اردوی پش از بازی خواهد شد.