طرح شوراي معتمد محله در استان يزد اجرايي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدحسن باقري فهرجي، ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ريزي طرح شوراي معتمد محله اظهار داشت: به موازات توسعه و پيشرفت جوامع، روابط و تعاملات اجتماعي دستخوش تغيير مي شوند و توسعه شهرهاي بزرگ امكان نظارت و كنترل پليس بر لايه هاي اجتماعي و فضاي شهرها را دشوار مي كند.

وي بيان كرد: نتيجه اي كه از اين روند زندگي حاصل مي شود اين است كه زمينه براي رشد انواع جرائم، آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي فراهم مي شود.

سرهنگ باقري خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي نيروي انتظامي مي تواند از توان و ظرفيت هاي مردم براي غلبه بر مشكلات و مبارزه با ناهنجاري هاي جامعه بهره برداري كند.

معاون اجتماعي پليس استان يزد ادامه داد: نيروي انتظامي در همين راستا با مطالعه سوابق و بهره برداري از تجارب ساير كشورها، اقدامات گسترده اي را به منظور به كار گيري ظرفيت هاي مردمي برون سازماني و برون سپاري ماموريت ها و همچنين مشاركت اقشار مختلف مردم در تامين نظم و امنيت جامعه به عمل آورده است.

سرهنگ باقري بيان كرد: هدف از اجراي طرح شوراي محله، جلب مشاركت و بهره برداري از ظرفيت معتمدان محلات در راستاي پيشگيري از جرائم، آسيب ها و معضلات اجتماعي است.

وي خاطرنشان كرد: اين طرح به منظور شناسايي و رفع عوامل آسيب زاي محلي از طريق طرح مسائل و مشكلات در شوراي معتمد پليس و چاره جويي اهالي محل براي رفع آنها و همچنين حل و فصل دعاوي در مراحل اوليه و ... به مرحله اجرا درآمده است.

اين مسئول همچنين با بيان اين كه جلوگيري از تشكيل پرونده هاي انتظامي و قضايي ايجاد سابقه براي افراد از ديگر دستاوردهاي اين طرح است، يادآور شد: بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي مردمي و به كار گيري نظرات و ايده هاي ساكنان محلات براي رفع معضلات اجتماعي و ايجاد يك ركن مشورتي متناسب با نيازمندي هاي ساكنان محلات براي فرماندهان انتظامي شهرستان ها و روساي كلانتري ها نيز از ديگر نتايج اجراي اين طرح خواهد بود.

باقري فهرجي با بيان اين كه طرح شوراي معتمد محله در كليه كلانتري ها و پاسگاه ها اجرا مي شود، عنوان كرد: از تمام اقشار مردم انتظار داريم نيروي انتظامي را در اجراي اين طرح ياري دهند و براي عضويت در شوراي معتمدان با روساي كلانتري ها هماهنگي لازم را به عمل آورند.

معاون اجتماعي پليس يزد اظهار داشت: پس از عضويت افراد در شوراي معتمدان پليس، آموزش هاي لازم به افراد ارائه خواهد شد و اميد است با همكاري مردم فهيم و بزرگوار استان يزد بتوانيم جامعه اي امن و عاري از هرگونه بزه و معضلات اجتماعي داشته باشيم.

سرهنگ باقري فهرجي، نقش مردم را در اجراي موفق اين طرح بسيار اساسي خواند و تاكيد كرد: ركن اصلي اجراي اين طرح، مردم هستند و در صورتي كه از همكاري مردم بهره مند نباشيم، اين طرح در اجرا موفق نخواهد شد.

وي عنوان كرد: به طور قطع مردم در اجراي اين طرح همچون گذشته با پليس همراهي خواهند كرد و با اين همكاري، امنيت و آرامش را براي خود، خانواده و افراد محله خود فراهم مي آورند.