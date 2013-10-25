جدول شهرهای دارای بدترین وضعیت بیکاری برای زنان/ اشتغال زنان در کدام شهر رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین نرخ های بیکاری مربوط به 392 شهر کشور در بخش زنان نشان می دهد که از مجموع شهرهای کشور، 289 شهر معادل 70 درصد کل شهرها در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای 15 درصد است.

وضعیت نرخ بیکاری زنان در برخی شهرها به نحوی است که تقاضای کار زنان آن شهرها را در وضعیت بحران قرار داده است. به صورت کلی از 392 شهر کشور فقط 103 شهر کشور معادل 30 درصد دارای وضعیت بیکاری پایین تر از 15 درصد و در حدود نرخ بیکاری 12 درصدی عمومی کشور در پایان سال گذشته است.

از مجموع 392 شهر بررسی شده، تنها 22 شهر در بخش زنان دارای نرخ بیکاری مناسب است و می توان گفت در این شهرها زنان دارای وضعیت مناسبی از نظر شغل یابی قرار دارند و در نقطه مقابل حدود 290 شهر در وضعیت نامناسبی از بیکاری زنان قرار دارد و در این تعداد شهر کشور، زنان موقعیت های مناسبی برای ورود به بازار کار ندارند.

22 شهر دارای نرخ بیکاری مناسب برای زنان عبارتند از بستان آباد در استان آذربایجان شرقی با 3 درصد بیکاری برای زنان، چاراویماق با 5.9، خداآفرین با 4.7، عجب شیر 5.5، هریس 3، اشنویه با 5.5 درصد در استان آذربایجان غربی و تیران و کرون با 4.6 به همراه خور و بیابانک در استان اصفهان با 2.5 درصد بیکاری قابل ذکر است.

290 شهری که پُر از زنان بیکار است

همچنین شهرهای درمیان با 6 درصد، سرایان با 3.7 و سربیشه با 3.6 درصد در خراسان جنوبی، بجستان با 5.1 درصد، تخت جالگه با 2.7 درصد، خلیل آباد 4.1، خوشاب 6، رشتخوار 4.6 و زاوه با 3.1 درصد در خراسان شمالی نیز در این گروه قرار می گیرد.

در استان زنجان نیز شهرهای ایجرود با 5.6 درصد، طارم 4.5 و ماهنشان با 1.4 درصد قابل ذکر است. شهر خنداب در استان مرکزی در بخش زنان دارای 3.1 درصد بیکاری و قشم نیز در هرمزگان دارای 6.4 درصد بیکاری زنان است.

11 شهر از 17 شهر استان آذربایجان غربی در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای 15 درصد است و میانگین نرخ بیکاری زنان در این استان 18.3 درصد است. علاوه بر این، نرخ بیکاری زنان در شهرهای این استان بین 5.5 تا 24.8 درصد در نوسان است. بیکارترین شهر این استان در بخش زنان چایپاره با 24.8 درصد است.

وضعیت در آذربایجان شرقی بهتر است به نحوی که در این استان از مجموع 20 شهر 7 شهر دارای نرخ بیکاری بالای 15 درصد و مابقی دارای نرخ پایین تر از 15 درصد هستند. در این استان کمترین نرخ بیکاری مربوط به شهرهای بستان آباد و هریس با 3 درصد و بالاترین نرخ بیکاری نیز مربوط به میانه برای زنان با 26.6 درصد است.

در استان اردبیل از مجموع 10 شهر، 5 شهر دارای نرخ بیکاری بالای 15 درصد در بخش زنان و مابقی کمتر از این میزان است. کمترین نرخ بیکاری زنان این استان برای نیر با 11.5 درصد و بالاترین نرخ بیکاری برای زنان شهر پارس آباد با 32.6 درصد است.

وضعیت بیکاری زنان در استان ها

اصفهان از استان هایی است که وضعیت نامناسبی در نرخ بیکاری زنان داری به نحوی که 18 شهر از مجموع 23 شهر این استان دارای نرخ بیکاری بالای 15درصد است. کمترین نرخ بیکاری در استان اصفهان برای شهر خور و بیابانک با 2.5 درصد و بیشترین بیکاری زنان نیز مربوط به شاهین شهر و میمه با 39 درصد می شود.

هر 4 شهر استان البرز دارای نرخ بیکاری بالایی در بخش زنان است به نحوی که نرخ بیکاری زنان در ساوجبلاغ 25.3، در طالقان 24.2، در کرج 30.1 و در نظرآباد نیز 20.4 درصد است. متوسط نرخ بیکاری این استان 29.3 درصد است.

در استان ایلام نیز بیکاری برای زنان بسیار نامناسب است به نحوی که در تمامی 8 شهر این استان زنان دارای بحران بیکاری هستند و فرصت چندانی برای ورود به بازار کار مناسب را پیدا نمی کنند. شهر ایلام با 42 درصد بیکاری برای زنان در این استان بیکارترین شهر برای زنان محسوب می شود و دو شهر دره شهر و شیروان و چرداول با 27.6 درصد، کمترین درصد بیکاری زنان در ایلام محسوب می شود.

استان بوشهر در جنوب ایران دارای 9 شهر است که از این تعداد 8 شهر دارای نرخ بیکاری بالایی در بخش زنان است و تنها در کنگان نرخ بیکاری زنان 12.7 درصد است. متوسط نرخ بیکاری در این استان 20.9 درصد است.

در تهران فرصت کار به زنان نمی رسد

تهران نیز با وجود قرار داشتن در کانون تجمع مراکز صنعتی و اداری کشور، دارای وضعیت نامناسبی برای بیکاری زنان است و در این استان نیز زنان فرصت کافی برای ورود به بازار کار پیدا نمی کنند. از مجموع 14 شهر این استان 12 شهر دارای نرخ نامناسب بیکاری برای زنان است و تنها دو شهر دماوند با 14.6 و شمیرانات با 13.3 درصد در وضعیت بهتری قرار دارند. متوسط نرخ بیکاری زنان در این استان 21.6 درصد است.

در چهارمحال و بختیاری نیز وضعیت بیکاری برای زنان چندان رضایتبخش نیست و از مجموع 7 شهر این استان، 5 شهر دارای بیکاری بالایی برای زنان است. کوهرنگ با 8.3 و فارسان با 36.3 درصد؛ بهترین و بدترین وضعیت بیکاری این استان در بخش زنان است. متوسط نرخ بیکاری نیز 23.5 درصد اعلام شد.

خراسان جنوبی فقط 1 شهر با بیکاری بالای 15 درصد دارد و آن هم بیرجند است. در این استان 7 شهر با نرخ بیکاری مناسب برای زنان وجود دارد و از این بین نیز شهر سربیشه با 3.6 و سرایان با 3.7 درصد بهترین وضعیت را دارا هستند. متوسط نرخ بیکاری در خراسان جنوبی 11 درصد است.

شهرهای دارای بدترین وضعیت بیکاری برای زنان

شهر نرخ بیکاری شهر نرخ بیکاری پارس آباد 32.6 زاهدان 30.3 اردبیل 31.6 زهک 48.6 شاهین شهر و میمه 39 سراوان 37.6 لنجان 37.5 سیب و سوران 38.4 کرج 30.1 هیرمند 53.1 آبدانان 36.1 استهبان 32.3 ایلام 42 زرین دشت 30.7 ایوان 35.6 شیراز 32.5 دهلران 36.5 فسا 35.6 مهران 32.2 فیروزآباد 32.1 فارسان 36.3 کازرون 36.5 امیدیه 44.5 ممسنی 36 آبادان 34.5 البرز 32.1 اندیکا 31.3 سنندج 32.6 اندیمشک 54.2 مریوان 36.1 اهواز 35.6 ارزوئیه 31.9 ایذه 35.6 بافت 30.5 بهبهان 32 بم 37.1 باوی 32.9 جیرفت 38.9 خرمشهر 40.3 سیرجان 34.2 دزفول 33 کهنوج 37.1 رامهرمز 32.6 نرماشیر 34.7 شادگان 30.1 اسلام آباد غرب 39.5 شوشتر 38.1 پاوه 35.4 گتوند 30.1 جوانرود 47.4 مسجد سلیمان 56.9 سرپل ذهاب 46.3 هفتگل 36 کرمانشاه 41.7 ایرانشهر 42.6 کنگاور 34.1 زابل 35.8 گیلان غرب 35.5 بهمئی 40.6 هرسین 38.6 بویراحمد 34.4 چرام 36.4 گچساران 50.1 صومعه سرا 32.6 ازنا 34.2 الیگودرز 34.5 بروجرد 32.4 خرم آباد 46.4 دلفان 31.9 دورود 39.4 کوهدشت 33 چالوس 34.1 عباس آباد 35.4 نوشهر 31.6 اردکان 51.9 طبس 35.7

خراسان رضوی نیز چندان وضعیت بدی در بخش اشتغال زنان ندارد و از مجموع 27 شهر این استان، 6 شهر دارای نرخ بالای 15 درصد و مابقی کمتر از آن هستند. بهترین وضعیت بیکاری در شهر تخت جلگه با 2.7 و بدترین وضعیت نیز در شهر قوچان با 22.4 درصد است. متوسط نرخ بیکاری این استان 15.6 درصد است.

در خراسان شمالی بهترین نرخ بیکاری برای شهر مانه و سلمقان با 6.8 درصد و بدترین بیکاری زنان نیز برای شهر شیروان با 27.6 درصد است. خوزستان با 24 شهر دارای نرخ بیکاری بسیار بالا برای کار زنان، بیکارترین استان کشور برای زنان و بدترین وضعیت ممکن برای کاریابی زنان محسوب می شود. در این استان حداقل نرخ بیکاری زنان 13.2 درصد در هویزه و بدترین نرخ بیکاری برای زنان شهر اندیمشک با 54.2 درصد است.

ماهنشان؛ شهری برای اشتغال زنان

زنجان 4 شهر با بیکاری نامناسب برای زنان است ولی کمترین نرخ بیکاری زنان کشور با 1.4 درصد مربوط به ماهنشان در این استان است. سمنان نیز در تمام 5 شهر دارای نرخ بالای بیکاری زنان است و بدترین وضعیت در شهر دامغان با 23.7 درصد است.

سیستان و بلوچستان نیز 14 شهر دارد که غیر از کنارک با 12.8 درصد، مابقی شهرها وضعیت نامناسبی از کار زنان را نشان می دهد. بدترین نرخ بیکاری این استان در شهر هیرمند با 53.1 درصد است. در فارس از مجموع 29 شهر، تنها دو شهر گراش و بوانات داری نرخ مناسبی از بیکاری زنان است و مابقی شهرها وضعیت خوبی ندارند. بدترین نرخ بیکاری این استان برای شهر کازرون با 36.5 درصد می شود.

در استان قزوین نیز تنها شهر بویین زهرا دارای نرخ بیکاری خوبی است و البرز با 32.1 درصد بدترین وضعیت بیکاری را نشان می دهد. قم با 20.8 درصد، وضعیت خوبی برای اشتغال زنان نیست و مریوان در استان کردستان دارای 36.1 درصد بیکاری در بخش زنان است. تنها 4 شهر این استان دارای نرخ مطلوب است که می توان به سروآباد با 7.8 درصد اشاره کرد.

کرمان با 23 شهر از استان های نامناسب برای کار زنان محسوب می شود. بهترین نرخ بیکاری این استان در شهر انار با 8.9 درصد و بدترین نرخ نیز برای جیرفت با 38.9 درصد است. استان کرمانشاه نیز دارای وضعیت کرمان است و در این استان هم شهر جوانرود با 47.7 درصد، بیکارترین شهر زنان محسوب می شود. کهکیلویه و بویراحمد نیز وضعیت خوبی ندارد و نرخ بیکاری در گچساران برای زنان 5.1 درصد است.

شهرهایی که رکورددار بیکاری هستند

در گلستان وضعیت بهتر است و 7 شهر از 14 شهر این استان دارای بیکاری بالای 15 درصد است. بهترین نرخ بیکاری نیز مربوط به مراوه تپه با 7.5 درصد می شود. استان شمالی دیگر گیلان است که از استان های نامطلوب در اشتغال زنان است به نحوی که تمام 16 شهر این استان برای زنان هیچگونه فضای مناسبی جهت جستجوی کار ندارد و بدترین وضعیت نیز در شهر بندرانزلی با 44.9 درصد بیکاری است.

لرستان نیز مانند گیلان است و بدترین نرخ بیکاری زنان این استان مربوط به شهر خرم آباد با 46.4 درصد است. در مازندران از 19 شهر، تنها 3 شهر دارای وضعیت خوبی از اشتغال زنان است و بدترین نرخ بیکاری نیز برای زنان شهر عباس آباد با 35.4 درصد است. زنان جویباری تنها 8.7 درصد بیکاری را تجربه می کنند.

استان مرکزی در خنداب با 3.1 درصد از بهترین نرخ های بیکاری زنان کشور را دارا است و در 8 شهر دیگر وضعیت نامطلوبی دارد. بدترین وضعیت بیکاری این استان برای زنان ساکن در شهر اراک با 29.3 درصد است. هرمزگان در شهر قشم با 6.4 درصد بهترین و در شهر بندرعباس با 22.9 درصد؛ بدترین نرخ بیکاری زنان را تجربه می کند.

در استان همدان نیز شهر همدان دارای 26.4 رصد بیکاری برای زنان است و در استان یزد هم اردکان 51.9 درصد بیکاری دارد. از مجموع کل 392 شهر کشور، 31 شهر در استان ها دارای بدترین اوضاع بیکاری برای زنان هستند که در بین این شهرها نیز هیرمند با 53.1 درصد، گچساران 50.1، مسجد سلیمان 56.9 و اردکان با 51.9 درصد بیکاری قرار دارند.