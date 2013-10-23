مادران الگوهای غربی را در محیط خانه معرفی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استان اردبیل اضافه کرد: رفتارها و پوشش های غربی نتیجه ای جز بدحجابی، اسراف و انحراف از مسیر بالندگی انسانی زن ندارند و لذا نباید این رفتارها و پوشش ها به عنوان الگو در محیط خانه معرفی شوند.

وی تعمیم دادن آموزه های اسلامی در مراحل مهم زندگی نظیر ازدواج، تربیت فرزند، همسرداری و مدیریت اقتصاد خانواده را لازمه خوشبختی زوجین و تحکیم بنیان نهاد خانواده برشمرد و افزود: این گونه رویکردها منجر به تربیت نسل پرافتخار و سالم برای آینده کشور می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل برنامه های فرهنگی در اعیاد اسلامی را فرصتی برای ارتقاء آگاهی های خانواده دانست و تاکید کرد که باید در این زمینه فرهنگ لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح آگاهی خانواده ها می تواند به کاهش آسیب های فرهنگی و اجتماعی و کاستن از آثار مخرب تهاجم فرهنگی بیگانگان بیانجامد، ادامه داد: اعیاد ارزشمندی مانند عید غدیر، فرصت ممتازی است تا مادران جامعه ما به فرزندان خود، شان ولایت و اهمیت پیروی از آن را تشریح کنند.



مهمترین پیام غدیر توجه به جایگاه رفیع ولایت است

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل نیز در این جلسه گفت: ترویج و اشاعه ارزش های اعیاد اسلامی باید با دیدگاه وسیع تری انجام شود.

عباس دست باز با تاکید بر بهره گیری هرچه بیشتر از فیوض این عید تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، لازم است به این موضوع مهم به طور ویژه پرداخته شود.



وی توجه به جایگاه رفیع ولایت را مهمترین پیام غدیر دانست و ادامه داد: خنثی شدن فتنه 88 یکی از برکات اطاعت از ولایت در زمان ما بود.



معاون استاندار اردبیل همچنین با اشاره به اهمیت برنامه ریزی های فرهنگی برای بی اثر کردن هجمه های دشمنان یادآور شد: نهادینه کردن پیام های بزرگ و انسان ساز غدیرخم در بین خانواده ها و بویژه جوانان، بهترین راهکار برای زندگی عزتمند فرزندان جامعه است، زیرا پیام غدیرخم پیامی جاویدان برای تمامی عصرها است .



وی به تاثیر مخرب رسانه های غربی بر فرهنگ خانواده ها اشاره کرد و متذکر شد: باید تمام برنامه های مربوط به مقابله با آین آسیب جدی در اولویت قرار گیرد.