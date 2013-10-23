نشست بین المللی درباره تروریسم برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نوری المالکی خواستار برگزاری نشست بین المللی برای بررسی راههای مقابله با تروریسم شد و از آمادگی کشورش برای میزبانی چنین نشستی خبر داد.

نخست وزیر عراق گفت: القاعده دوباره به خونریزی و اقدامات تروریستی و آواره کردن ساکنان از منازلشان درعراق روی آورده است.

نوری المالکی تاکید کرد: نیروهای امنیتی عراق تلاش فزایندiه ای برای شکست طرحهای تروریستی به عمل می آورند.

وی ضمن تمجید از نقش عشایر در برخورد با تروریسم بیان کرد: تشکیل جبهه داخلی وخارجی تنها راه مقابله با تروریسم و سپس سازندگی در کشور است زیرا بدون مقابله با تروریسم سازندگی ممکن نیست.

نخست وزیر عراق به مردم کشورش اطمینان داد که نیروهای امنیتی آماده مقابله با عوامل تروریستی هستند.