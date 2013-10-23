نشست بین المللی درباره تروریسم برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نوری المالکی خواستار برگزاری نشست بین المللی برای بررسی راههای مقابله با تروریسم شد و از آمادگی کشورش برای میزبانی چنین نشستی خبر داد.
نخست وزیر عراق گفت: القاعده دوباره به خونریزی و اقدامات تروریستی و آواره کردن ساکنان از منازلشان درعراق روی آورده است.
نوری المالکی تاکید کرد: نیروهای امنیتی عراق تلاش فزایندiه ای برای شکست طرحهای تروریستی به عمل می آورند.
وی ضمن تمجید از نقش عشایر در برخورد با تروریسم بیان کرد: تشکیل جبهه داخلی وخارجی تنها راه مقابله با تروریسم و سپس سازندگی در کشور است زیرا بدون مقابله با تروریسم سازندگی ممکن نیست.
نخست وزیر عراق به مردم کشورش اطمینان داد که نیروهای امنیتی آماده مقابله با عوامل تروریستی هستند.
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