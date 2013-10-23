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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۳۱

نوری المالکی:

نشست بین المللی درباره تروریسم برگزار شود

نشست بین المللی درباره تروریسم برگزار شود

نخست وزیر عراق با اشاره به افزایش اقدامات تروریستی در کشورش خواستار برگزاری نشست بین المللی درباره تروریسم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نوری المالکی خواستار برگزاری نشست بین المللی برای بررسی راههای مقابله با تروریسم شد و از آمادگی کشورش برای میزبانی چنین نشستی خبر داد.

نخست وزیر عراق گفت: القاعده دوباره به خونریزی و اقدامات تروریستی و آواره کردن ساکنان از منازلشان درعراق روی آورده است.

نوری المالکی تاکید کرد: نیروهای امنیتی عراق تلاش فزایندiه ای برای شکست طرحهای تروریستی به عمل می آورند.

وی ضمن تمجید از نقش عشایر در برخورد با تروریسم بیان کرد: تشکیل جبهه داخلی وخارجی تنها راه مقابله با تروریسم و سپس سازندگی در کشور است زیرا بدون مقابله با تروریسم سازندگی ممکن نیست.

نخست وزیر عراق به مردم کشورش اطمینان داد که نیروهای امنیتی آماده مقابله با عوامل تروریستی هستند.

کد مطلب 2161495

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