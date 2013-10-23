نصب نخستین دستگاه ضدتگرگ در مناطق مستعد باغداری/ اجرای موفقیت آمیز پایلوتی دستگاه ضدتگرگ در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان عصر چهارشنبه در جمع کشاورزان شهرستان اهر اظهار داشت: نخستین دستگاه ضدتگرگ به صورت پایلوت در منطقه ورگهان اهر از سوی سازمان جهادکشاورزی نصب شده که خوشبختانه عملکرد مثبت این دستگاه موجب استقبال کشاورزان و باغداران شده است.

وی همچنین افزود: در شهرستان اهر به علت سرمایه‌گذاری قابل توجه در زمین‌های کشاورزی پایاب سد ستارخان اهر و تجهیز زمین‌های کشاورزی و باغی به سیستم آبیاری قطره‌‌ای شاهد توسعه قابل توجه باغات میوه دراین شهرستان هستیم که دراین زمینه پنج واحد سردخانه با 25 تن ظرفیت راه‌اندازی شده و به زودی بزرگ‌ترین واحد سردخانه 10 هزار تنی با امکانات و تجهیزات جانبی نیز توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری می رسد.

دبیر کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به ظرفیت بالای منطقه در بخش کشاورزی و باغی افزود: سازمان جهادکشاورزی از تمام سرمایه‌گذاران برای ایجاد صنایع جنبی میوه و لبنیات و سایر فرآورده‌هایی که دارای توجیه اقتصادی و فنی در منطقه باشد با ارائه تسهیلات حمایت می‌کند.

