جشن بزرگ غدیر در روستای شهنیا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد واعظ عصر چهارشنبه در این آیین اظهار داشت: غدیر نشانه ای از حقانیت امام علی(ع) و شیعه است که درطول تاریخ همواره ادعای جانشینی پیامبراکرم(ص) داشتند.

وي ادامه داد: اما برخی آگاهانه این واقعیت مسلم را منکر شدند و ستم‌های بسیاری بر اهلبیت پیامبر روا داشتند اما شیعیان نباید هیچگاه از این افتخار خدایی دست بردارند.

حجت الاسلام واعظ افزود: مردمی که در غدیرخم حضور داشتند ندای ولایت وامامت حضرت علی(ع)را از زبان پیامبر شنیدند و ریشه کفار و منافقین سوخته شد و تا قیامت این حقیقیت بر مردم و وجدان های بیدار مشخص است پس مردم و جوانان را برای شناخت مکتب شیعه، اهلبیت وائمه اطهار ترغیب کنیم تا با مطالعه واقعیت‌های پنهان را در غدیر دریابند و دوستی علی روز به روز بیشتر شود.

احمد اسیری رئیس شورای اسلامی روستا و احمد زارعی فرمانده پایگاه حمزه سیدالشهدا این روستا نیز ضمن تقدیر از حضور مردم و مسئولان در این آیین پیرامون جایگاه غدیر و ارتباط آن با بسیج سخن گفتند و خاطراتی از دوران دفاع مقدس بیان كردند.

در ادامه طه عمرانی سرودهایی را اجرا کرد و سید علی حسینی نیا پیرامون شخصیت مولاعلی(ع)مولودی خوانی کرد و پس از تقدیم هدایایی به افرادی که نام علی و فاطمه داشتند، قطعات نمایشی طنز و شاد اجرا گردید.

این برنامه به همت پایگاه مقاومت حمزه سیدالشهداء شهنیاء با همکاری حوزه مقاومت کربلا بردخون و شورا و دهیاری روستا برگزار شد.