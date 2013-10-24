به گزارش خبرنگار مهر، زاون قوکاسیان شامگاه چهارشنبه، در نشست خبری چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با بیان اینکه تبلیغات تنها راه سوق دادن مردم به سمت انجام کار خیر نیست، اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت هنرمندان می‌توان بهترین بهره‌برداری را برای انجام امور خیر در جامعه داشت و ساخت فیلم و به ویژه فیلم کوتاه می‌تواند بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد.

وی با بیان اینکه در دوره‌های قبل فیلم‌هایی که موفق به عبور از فیلتر هیات انتخاب نشدند به نمایش در نیامدند، افزود: هدف اصلی ما در این جشنواره فرهنگسازی در خصوص انجام کار خیر بود که برخی از این فیلم‌ها به لحاظ محتوایی اصلا از این آیتم استفاده نکرده بودند.

دبیر هنری چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات به انتشار کتاب آثار ارائه شده در جشنواره دوم که به بخش مسابقه راه یافته بودند اشاره داشت و ادامه داد: چاپ این کتاب علاوه بر ایجاد اعتبار برای تولید کننده می‌تواند الگویی برای علاقمندان به عرصه فیلم سازی باشد.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره در سطح ملی موفقیت‌های خوبی را کسب کرده است، افزود: برنامه ریزی‌های لازم برای بین‌المللی کردن این جشنواره در دستور کار است و نتایج آن تا سه هفته آینده اعلام خواهد شد.

