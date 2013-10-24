به گزارش خبرنگار مهر، بارگاه منور رضوی همچون سالهای گذشته در عید غدیر میزبان خیل عظیمی از زائران و مجاوران است و امروز نیز با توجه به تدابیر اندیشیده شده از سوی آستان قدس رضوی یک میلیون و 500 هزار زائر و مجاور به این حریم ملکوتی آمده اند.

تشرف 4 میلیون نفر به حرم رضوی

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: همزمان با آغاز دهه ولایت بالغ بر 4 میلیون نفر به حرم رضوی تشرف داشته و در این راستا آستان قدس رضوی با آمادگی کامل از زائران و مجاوران پذیرایی کرده است.

محمود ممتاز می افزاید: در ایام دهه ولایت به منظور ایجاد امنیت و آرامش زائران، غبار روبی در تمام صحن ها و رواق های حرم مطهر انجام گرفت و خدمه آستان قدس رضوی نیز از 6 هزار نفر دانش‌آموز استثنائی مشهد عیادت کردند.

بستن عهد اخوت میان خدمه بارگاه منور رضوی

وی از بستن عهد اخوت میان خدمه بارگاه منور رضوی خبر داد و افزود: در روز عید غدیر خدمه این بارگاه نورانی با یکدگیر دست برادری و اخوت می دهند و به منظور برگزاری هر چه بهتر این جشن بزرگ با تمام و توان ظرفیت خود به زائران و مجاوران علی بن موسی الرضا خدمات رسانی می کنند.

به گفته وی ارائه صندلی چرخدار، توزیع دعوت نامه در مراکز اقامتی سطح شهر و تقویت پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی را بخشی از خدمات آستان قدس رضوی در شب و روز عید غدیر و دهه ولایت بوده است.

غدیر تجلی وحدت و ولایت مداری

ممتاز با اشاره به اینکه غدیر تجلی وحدت و ولایت مداری است، افزود: مجموعه آستان قدس رضوی در عید غدیر که یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان جهان است برنامه های مدونی را تدارک دید چرا که غدیر روز اکمل دین بوده و در این روز باید به دنبال تحکیم روابط انسانی باشیم.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی بیان می کند: غدیر واقعه ای برای ادامه راه انبیاء الهی است و جشن هایی که به مناسبت این عید بزرگ توسط آستان قدس رضوی برگزار شده در راستای آشنایی هر چه بیشتر افراد جامعه با مقوله ولایت و امامت بوده است.

تبیین مسئله امامت و ولایت در جامعه

به گفته وی غدیر یک رویداد مهم است که باید جزئیات این واقعه عظیم با دقت تمام اطلاع رسانی و تبلیغ شود.

وی عنوان می کند: مسئله ولایت و امامت و تبیین این موضوعات در جامعه ضروری است و باید برای ضرورت این مباحث و دلایل شکل گیری واقعه غدیر که ارتباط بسیاری معناداری با موضوع ولایت دارد در جامعه اسلامی گام های محکمتری برداشت و به صورت گسترده تری به تبلیغ در این زمینه پرداخت.

تشرف بیش از هزار نفر سالمند و معلول به حرم مطهر در دهه ولایت

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امسال در دهه ولایت حرم رضوی میزبان خیل عظیمی از سالمندان و معلولان بود، یادآور می شود: بیش از هزار نفر سالمند و معلول، 3 هزار نفر دانش آموز، 3 هزار نفر از افراد سید تحت پوشش کمیته امداد و 2 هزار و 500 نفر از دانشجویان شهرستانی به حرم مطهر مشرف شدند.

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گزارش: مرضیه صاحبی