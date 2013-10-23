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۲ آبان ۱۳۹۲، ۰:۵۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: آغاز هفته چهاردهم از رقابتهای لیگ برتر و پیگیری مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 امارات از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دوم آبان‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم ذی‌الحجه سال 1434 هجری قمری و بیست و چهارم اکتبر سال 2013 میلادی.

- هفته چهاردهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* صبای قم - مس کرمان
* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی
* داماش گیلان - ذوب‌آهن اصفهان

- روز هشتم از پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان (زیر 17 سال) ایران ایر امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه C:
* ازبکستان - کرواسی، ساعت 20، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره
* مراکش - پاناما، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

گروه D:
* ژاپن - تونس، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
* ونزوئلا - روسیه، ساعت 17، ورزشگاه فجیره شهر فجیره

- روز پنجم از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی 2013 جهان امشب هم به میزبانی وروسلاو لهستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2161563

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