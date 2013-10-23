تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دوم آبان‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم ذی‌الحجه سال 1434 هجری قمری و بیست و چهارم اکتبر سال 2013 میلادی.

- هفته چهاردهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* صبای قم - مس کرمان

* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی

* داماش گیلان - ذوب‌آهن اصفهان

- روز هشتم از پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان (زیر 17 سال) ایران ایر امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه C:

* ازبکستان - کرواسی، ساعت 20، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

* مراکش - پاناما، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

گروه D:

* ژاپن - تونس، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* ونزوئلا - روسیه، ساعت 17، ورزشگاه فجیره شهر فجیره

- روز پنجم از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی 2013 جهان امشب هم به میزبانی وروسلاو لهستان برگزار می‌شود.