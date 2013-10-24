حجه ‏الوداع، آغاز بیدارى چشمان زمینیان/ضرورت توجه به مشترکات در راستای وحدت ملل اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، با محمد(ص)، هر چه بالا مى‏روى، بالاتر مى‏بینى و این لیاقت، تنها شایسته على (ع) است که در تسخیر قلب ملائک، سابقه ‏اى دیرینه دارد. غدیر، آنجاست که شاخه ‏هاى على (ع) و محمد (ص) به اتصال پیوندى به نام فاطمه (ع) اوج مى‏ گیرد و دوازده میوه امامت از شجره طیبه ‏شان، به دامان عاشقان مى ‏افتد؛ آنجا، دستان توحیدى رسول خدا (ص) حجاب ‏هاى ظلمانى را کنار مى ‏زند تا آنچه از ناگفته ‏هاى رسالت باقى مانده را زمزمه کند.

غدیر، گره محکمى براى ریشه دیانت

مردم! بگویید به باد، به باران، به آفتاب و به آب که اینک على (ع)، جانشین من است و در عبور روز و شب، ماه و خورشید، این‏چنین جایگاه خود را عوض مى‏کنند تا تاریکى، رهروانشان را نبلعد و اینک محمد (ص) دست را به سمت آسمان بالا مى‏برد تا على (ع) را به همگان نشان دهد. این، حسن ختام زیباى رسالت محمد (ص) است.

آن روز، آنچه در ذهن محمد (ص) مى‏گذشت، اتصال راه‏هاى زمین به آسمان بود و این‏بار، مسافران را به جاده‏اى رو به آسمان هدایت کرد، مردم جهاز شتران را روى هم گذاشتند و محمد (ص) با دستان على (ع)، آسمان را براى همیشه به زمین پیوند داد و این‏گونه آموخت که براى رسیدن به معبود، چگونه دست نیاز بر دامان على و آل او دراز کنیم که غدیر، گره محکمى است براى ریشه دیانت.

عدالت و سعه صدر مسائل مشهور در واقعه غدیر

امام جمعه شاهرود با اشاره به اینکه یکی از دلایل به وجود آمدن واقعه غدیر، جانشینی و امامت پس از پیامبر (ص) و جایگاه این مسئله در اسلام است گفت: مسائل مشهور در واقعه غدیر عدالت و سعه صدر است که به عنوان یکی از ارکان امامت به شمار می رود.

حجت الاسلام محمود ترابی با بیان این مطلب که رویدادهای بزرگی همچون غدیر، باید انقلابی در دل افراد پیرو حقیقت ایجاد کند و این واقعه را سرلوحه و سرمشق زندگی خود قرار دهند افزود: مسئله غدیر را نمی توان فقط مربوط به شیعه دانست، چون واقعه غدیر هم در کتب شیعه هم سنّی به حد تواتر رسیده است.

وی با تاکید بر این که علّامه امینی در الغدیر پس از جمع آوری اسامی 110 تن از بزرگان صحابه که حدیث غدیر را روایت کرده اند، تعداد راویان آن را بیش از این برشمرده است، زیرا افرادی که این حدیث را شنیده و حفظ کرده اند، بیش از صد هزار نفر بوده اند خاطرنشان کرد: پدیده ها و اتفاقاتی که در عالم واقع می شود، همه بر اساس یک علت و معلولی بنا شده و یکی از علت های واقعه غدیر مسئله امامت است.

امامت در نظر شیعیان اصلی از اصول دین است

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با اشاره به آیه " بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ وَ إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ" تصریح کرد: به طور مسلّم علت این واقعه جانشینی و امامت بعد از پیامبر عظیم الشأن اسلام است؛ پیامبری که در عطوفت و مهربانی برای امتش بی مثال بود. چگونه امتش را بدون امام و سرپرست رها خواهد کرد، غیر از بی سرپرست بودن جامعه بعد از ایشان، چه چیزی می تواند نبوت ایشان را ناقص و ناتمام کند؟

ترابی، امامت در نظر شیعیان را اصلی از اصول دین خواند و عنوان کرد: این مسئله از بالاترین اهمیت برخوردار است چرا که رهبری بر فضیلت ها و ویژگی های منحصر به فردی مانند: دانش، دلیری، بردباری، پارسایی، پرهیزکاری، شایستگی و... استوار است.

وی با یادآوری این مطلب که اثبات امامت علی بن ابیطالب در دعای جامعه کبیره آمده است اذعان داشت: این زیارت که از امام هادی (ع) به یادگار مانده گویایی حقایقی است که در خور فهم و درک و پذیرش عموم شیعیان آن زمان تاکنون تا قیام آل محمد(ص) قرار می گیرد.

پیامبری که در انتخاب جانشین خود با عدالت رفتار نکند، شایستگی نبوت را ندارد

امام جمعه بسطام نیز عدالت را یکی از دلایل وقوع حادثه غدیر معرفی کرد و ابراز داشت: چون انتخاب جانشین رسول خدا در این روز باید بر اساس عدالت باشد. و سزاوارترین فرد به این مقام در این جایگاه قرار گیرد، زیرا یکی از ارکان نبوت عدالت است، پیامبری که در انتخاب جانشین خود با عدالت رفتار نکند، شایستگی نبوت را ندارد.

حجت الاسلام سید علی رضوی نسب اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید: اگر چیزی غیر از آن که ما بر زبانت جاری می کنیم بگویی رگ حیاتت را قطع می کنیم؛ یعنی تمام حرکات و سکنات و انتخاب جانشین پیامبر به امر و هدایت خدا بوده و این امر خالی از اشتباه است.

وی عدالت را عمل مساوات به قدر امکان معرفی کرد و گفت: هر کس را به اندازه ظرفیت و استعدادش و شایستگی که در اوست بر سر کاری می گذارند ، اگر غیر از این باشد عدالت انسان دچار تردید می شود به همین دلیل است که به گفته بیشتر اصحاب حتی دشمنان حضرت علی (ع)، ، آن حضرت، کسی است که تمام خصوصیات و شایستگی کامل را برای جانشینی و خلافت پیامبر داشت.

سعه صدر، داشتن ظرفیت در تحمل سختی ها و ناگواری های روزگار

امام جمعه بسطام سعه صدر را داشتن ظرفیت در تحمل سختی ها و ناگواری های روزگار و امتحان های الهی و همچنین حلم و صبر دانست و افزود: سعه صدر را می توان در رفتار منتخب پیامبر که آن را از روی عدالت به امامت و پیشوایی بعد از خود قرار داد مشاهده کرد.

رضوی نسب یادآور شد: پس از رحلت پیامبر و واقعه غدیر، وقتی امام علی (ع) مشغول کارهای تدفین و تجهیز پیامبر بود کسانی در سقیفه حق او را سلب کردند، امام علی(ع) درباره این واقعه در نهج البلاغه خطبه ای دارد به نام شقشقیه که آنجا می فرماید:"آگاه باشید! به خدا سوگند! ابابکر جامه خلافت را بر تن کرد، در حالی که می دانست جایگاه من نسبت به حکومت سلامی، چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت می کند.

وی افزود: امیرالمومنین علی (ع) همچنین فرمودند: ابابکر می دانست که سیل عموم از دامن کوهسار من جاری است پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کناره گیری کردم و در این اندیشه بودم که آیا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پا خیزم؟ یا در آن محیط خفقان زا و تاریکی که به وجود آوردند، صبر پیشه سازم؟ که پیران را فرسوده، جوان را پیر و مردان باایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می دارد!

رضوی نسب گفت: حضرت علی (ع) می افزایند: پس از ارزیابی درست، صبر و بردباری را خردمندانه تر دیدم. پس صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند.

غدیر برکه نیست یک دریاست

مدیر مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) غدیر را به معنای برکه دانست و تصریح کرد: گودال هایی که در بیابان ها به صورت طبیعی ایجاد شده اند، هنگام نزول باران مقداری از آب باران را در خود جمع می کنند، به این حوض های بیابانی و طبیعی، غدیر گرفته می شود.

حجت الاسلام حمید عبداللهیان با یادآوری این مطلب که به علت وقوع حادثه ای که در کنار یکی از این گودال ها، اتفاق افتاده است، این پدیده را به عنوان همین نقطه جغرافیایی تحت عنوان غدیر، نام گذاری کرده اند بیان داشت: حادثه غدیر، بسیار ویژه و مهم است، اگر از این موضع به غدیر نگاه کنیم، دیگر یک برکه نیست، بلکه یک دریاست.

هرچه یک حادثه تاریخی، مهم تر باشد عمق بیشتری دارد

این استاد فلسفه حوزه و دانشگاه شاهرود، حوادث تاریخی و پدیده هایی که در جوامع مختلف روی می دهد و جلوه می کند را دارای یک ظاهر و یک باطن دانست و عنوان کرد: افراد معمولی ظاهر آن رخداد و پدیده را می نگرند، و این انسان های متفکر و اندیشمند هستند که لایه های پنهان آن رخداد و پدیده را نیز جستجو می کنند.

عبداللهیان با اشاره به این که در این زمان، شاهد رشد علمی و فکری در جوامع مختلف هستیم، توقع اینست که به ظاهر پدیده ها بسنده نکنیم و به عمق آنها بیاندیشیم اذعان داشت: هرچه یک حادثه تاریخی، مهم تر باشد عمق بیشتری دارد و هر پدیده ای پیامی دارد، که باید پیام آن پدیده را بگیریم و اگر به این پیام ها توجه نکنیم و با رخدادها، سطحی برخورد کنیم، هیچ تحولی در جامعه، نمی تواند بیدارگر و سازنده باشد.

وی با تاکید بر این که هر کسی قدرت تحلیل خبر را ندارد ادامه داد: حادثه غدیر، چه پیامی دارد؟ ظاهر حادثه غدیر این است که، پیغمبر (ص) قصد تعیین جانشین خود را دارد اما باطن این قضیه چیست؟ باید باطن، مشخص شود تا حقیقت پیام معلوم شود.

وی با یادآوری این که امامت خطی است که از ابراهیم (ع) آغاز شد و به غدیر رسید تاکید کرد: در جریان غدیر، زمان حادثه ماه ذی الحجه است و مکان آن نزدیک کعبه و حرم امن و موضوع حادثه امامت و جانشینی. شخصیت محوری حادثه علی ابن ابیطالب (ع) و از طرفی گرداننده علی الظاهر و در سطح جامعه، شخص نبی اکرم (ص)است اما در حقیقت گرداننده حادثه، ذات اقدس الهی است.

غدیر عاملی موثر در وحدت و همبستگی امت اسلامی

امام جمعه میامی نیز با اشاره به آیه " وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَ کُنْتُمْ عَلَى‏ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُم مِنْهَا کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ" غدیر را عاملی مؤثر در وحدت و همبستگی امت اسلامی دانست و گفت: ریسمان الهی، هر راهی است که در واقع حجت میان بندگان و خدا، در شناخت حقایق دین به شمار رود.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی با تاکید بر این که واقعه غدیر همان حبل الله است که پیامبر اکرم (ص) پیش از رحلت خویش آن را به همگان معرفی کرده و تأکید فرمودند: هر که بر این حبل الله متصل شود از گمراهی به دور است افزود: برخی از سطحی نگران و نیز مغرضان و دشمنان مسلمین، با القاء این تفکر، که غدیر نقطه افتراق شیعه و سنی و جدا کننده راه این دو فرقه مسلمان از هم است، می خواهند تفرقه و جدایی را در بین مسلمانان نهادینه کنند و بدین وسیله به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشانند.

وی، وحدت را عنصری از عناصر اساسی زندگی و اصلی از اصول طبیعت و جهان آفرینش را یکی از لوازم فطرت انسان معرفی و خاطر نشان کرد: وحدت، مایه انس بشر و آرزوی همه است و ریشه در فطرت انسانی دارد و در اصل و آغاز منعکس کننده وحدت جهان آفرینش و وحدت نوع بشر است، شاید راز و رمز این که همه انسان ها در جست و جوی وحدت اند، همین معنا باشد و با اینکه وحدت، در همه عرصه ها خواسته همگان است، ولی انسان ها در چگونگی و وسایل تحقّق آن همانند هر خواسته ی دیگری اختلاف نظر داشته اند.

وحدت امت اسلامی ثمره طبیعی تمسک به ریسمان الهی

این استاد دانشگاه و دکترای علم حقوق در ادامه، وحدت امت اسلامی را بزرگ ترین نعمت الهی و ثمره طبیعی تمسک به ریسمان الهی خواند و تصریح کرد: در سایه همین تمسک، دل ها با یکدیگر مأنوس و دشمنان که بر لبه پرتگاهی از آتش قرار داشته اند، با یکدیگر برادر شده و از سقوط و نابودی رهایی یافته اند.

موسوی، وحدت را پاداشی الهی در مقابل تسلیم بودن مؤمنان برابر خدا خواند و عنوان کرد: جهت دستیابی به وحدت الهی و ایجاد آن به وسایل الهی و تحت نظارت مستقیم خداوندی و از خلال رسالتی که پیامبرش آن را رهبری می کرد، دولتی به وجود آمد که ریاست آن را شخص رسول خدا (ص) به عهده داشت.

مرجعیت و رهبری سیاسی، نظام حقوق الهی و امت اسلامی، سه رکن اساسی وحدت امت اسلامی

مسئول تبیان استان سمنان نیز وحدت امت اسلامی را دارای سه رکن اساسی مرجعیت و رهبری سیاسی، نظام حقوق الهی و امت اسلامی دانست و اذعان داشت: نخستین رکن پیدایش وحدت امت اسلامی، وجود مرجعیت و رهبری سیاسی است که رسالت الهی را به همگان برساند و به نحوی آن را تفسیر کند، که خاص و عام قادر به درک و فهم آن باشند.

حجت الاسلام جواد عرب اسدی با تاکید بر اینکه اینچنین تفسیری باید بر پایه جزم و یقین، استوار باشد نه فرض و تخمین تصریح کرد: به گونه ای که بیان این مرجع بی کم و کاست عین مقصود خداوند در محدوده نظام حقوق الهی باشد و نقش مرجعیت و رهبری سیاسی را با هم ایفا کند و در آنچه متعلق به احکام اعتقادی یا نظام حقوق الهی است، مرجع آحاد امت اسلامی و جمعیت ها و گروه های آن در همان زمان و مرجع علاقه مندان برای گرویدن به دین و پیوستن به امت اسلامی باشد.

مرجعیت و رهبری سیاسی، جز جدایی ناپذیر نظام حقوقی

این کارشناس مسائل مذهبی، مرجعیت و رهبری سیاسی را جز جدایی ناپذیر نظام حقوقی معرفی کرد و ابراز داشت: مرجعیت و رهبری سیاسی از نظام حقوق الهی سرچشمه گرفته و وظیفه اصلی مرجعیت و رهبری سیاسی، بیان احکام این نظام، مبتنی بر جزم و یقین است.

عرب اسدی اظهار داشت: مرجعیت و رهبری سیاسی پس از پیامبر اکرم (ص) در زمان حیات، مرجع دینی و رهبر سیاسی مسلمانان تلقی می شد، زیرا وی آگاه ترین و آشناترین فرد به نظام حقوق الهی و از میان پیروان این نظام، برترین و شایسته ترین شخصی به رهبری آن جمع بود نکته حائز اهمیتی است.

یکی از شیوه های وحدت ملل اسلامی وحدت در عقیده و آرمان است

وی ضمن بیان اینکه ملل اسلامی و مسلمین سراسر جهان با شیوه ها و روش های گوناگون می توانند به وحدت و برادری دست یابند تاکید کرد: یکی از این شیوه ها، وحدت در عقیده و آرمان است، زیرا اختلافات در ایدئولوژی، و مبانی فکری به اختلاف در رفتارها، کنش ها و واکنش ها کشانده می شود.

عرب اسدی در خاتمه با اشاره به اینکه راه رسیدن به وحدت آسان است بیان داشت: ممکن است، دانشمندان اسلامی در بررسی و تفسیر و تبیین آیات کلی و عام و متشابه قرآن، دچار اختلافات فکری گردند، و هر کدام براساس توانایی های علمی خود اظهارنظری متفاوت با دیگران مطرح کنند، اما در بررسی سیره نبوی، راه و رسم پیامبر (ص) اظهارنظرها، عملکردها، تأیید و تشویق های آن بزرگ پیامبر الهی، نمی توانند دچار اختلاف شوند، زیرا رفتار رسول خدا (ص) ابهام و تردید ندارد.

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گزارش از الهام صادقی