نهمین بازارچه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) دراصفهان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دردشتی عصر چهارشنبه در نشست خبری چهارمین بازارچه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) اظهار داشت: هم اکنون 12 هزار پرونده از نوع بیماری های کلیوی داریم که این افراد در نهایت باید دیالیز شوند چرا که اگر کلیه فردی پنج درصد نیز بیمار شود، برگشتی ندارد و دارو و درمان تنها زمان دیالیز را به تاخیر می اندازد.



وی با بیان اینکه این خیریه تاکنون 244 دستگاه دیالیز به بخش های مختلف بیمارستان های استان اصفهان اهدا کرده، گفت: روز دوشنبه شاهد افتتاح بخش دیالیز بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا بودیم که خیریه 9 دستگاه دیالیز به آن بخش اهداء کرد.



دردشتی با بیان اینکه قیمت دستگاه های دیالیز از 22 میلیون به دو برابر قیمت افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: خیریه حضرت ابوالفضل (ع) برای بیمارستان آیت الله صدوقی چهار دستگاه، بیمارستان امام خمینی (ره) در فلاورجان پنج دستگاه، شهرستان لنجان شش دستگاه، بیمارستان تیران سه دستگاه و بریا بیمارستان گلریز شاهین شهر سه دستگاه دیالیز اهداء کرده است.



روزانه حدود 130 نفر به خیریه حضرت ابوالفضل (ع) مراجعه می کنند



وی با اشاره به اینکه روزانه مابین 100 تا 130 نفر مراجعه کننده داریم، گفت: 32 نفر پرسنل زن و مرد در این مرکز به بیماران سرویس می دهند و تمام درآمدهای موسسه از مردم خیر و نیکوکار استان اصفهان و برخی مناطق دیگر است.



مدیر عامل خیریه حضرت ابوالفضل (ع) با اشاره به برپایی نهمین بازارچه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) بیان داشت: برای تشکیل این بازارچه حدود 300 نفر از خانم ها از یک ماه قبل آغاز به ساخت غرفه ها می کنند که امسال تعداد این غرفه ها از مرز 42 عدد می گذرد که خلاقیت و استعداد بالفعل آنها را در برخی مسایل صنعتی و خوراکی به نمایش می‌گذارد.



وی اضافه کرد: در طول در 4 تا 5 روزی که این بازارچه برپاست 100 تا 120 نفر به کار اشتغال دارند و این امر نوعی کارآفرینی محسوب می شود، تاکید کرد: این بازارچه به شکل میانگین 15 تا 20 هزار نفر بازدید دارد و یکی از اهداف ما آشنایی و فرهنگ سازی درباره پیشگیری از بیماری هاست.



دردشتی با بیان اینکه غرفه درمان و پیشگیری در این بازارچه آزمایشات مراجعان را برعهده دارد، ابراز داشت: اندازه گیری فشار، قند خون، اندازه گیری قد و موارد دیگر برای افراد انجام و پرونده برای آنها تشکیل می شود که انجام این آزمایشات تأثیر زیادی در شناخت به موقع و پیشگیری از بیماری ها دارد.



پیش بینیث بازدید 20 هزار نفری از بازارچه خیریه



وی اضافه کرد: با برپایی این خیریه پیش بینی می شود 15 تا 20 هزار نفر با خیریه آشنا شده و تعدادی از این افراد مشترک خیریه شده و هزینه های خیریه از این راه تامین می شود.



مدیر عامل خیریه حضرت ابوالفضل (ع) با اشاره به فعالیت های مختلف این خیریه در طول سال در راستای غربالگری بیماریهای قلبی عروقی و کلیوی تصریح کرد: از یکم تا هشتم مهرماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سه خیمه غربالگری در سه نقطه مهم شهر اصفهان یعنی دروازه تهران، پارک لاله و پل بزرگمهر زده شد و سه هزار و 500 نفراز همشهریان غربالگری نرم افزاری شدند به این معنا که پرونده ای شامل اطلاعات شخصی و سابقه بیماری ها تشکیل شد.



وی افزود: روز جهانی آتش نشانی نیز 500 نفر از نیروهای این سازمان غربالگری شدند تا با تشخیص افرادی که در آستانه دیابت قرار دارند از هزینه های سنگین دیالیز و پیوند جلوگیری شد.



دردشتی تصریح داشت: در روز جهانی قلب نیز در پارک ملت شش خیمه زده شد و 600 تا 700 نفر داشن آموز ضمن بازدید طریقه اندازه گرفتن قندخون را فراگرفتند.



35 هزار نفر عضو خیریه حضرت ابوالفضل (ع) هستند



وی با بین اینکه 35 هزار عضو داریم که ماهیانه یا چند ماه یکبار به خیریه کمک می کنند، گفت: هر بازارچه فرصتی است تا افرادی مشترک شوند و اگر بیماری نیز وجود داشته باشد به خیریه معرفی می شود.



مدیر عامل خیریه حضرت ابوالفضل (ع) بیان داشت: در سال گذشته کمک های خیران به این موسسه 100 میلیون در ماه بود که پیش بینی می شود به 150 میلیون برسد که این مقدار یک چهارم کل هزینه های خیریه را تشکیل می دهد.

