عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- دولت پاکستان خواستار پایان عملیات پهپادهای آمریکایی در خاک این کشور شد.

- گوشی همراه "آنگلا مرکل" از سوی سازمان جاسوسی آمریکا شنود می شده است.

- ارتش مصر از "عبدالفتاح السیسی" خواست که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد شود.

- سازمان عفو بین الملل سرکوب شدید منتقدان دولت در چاد را محکوم کرد.

- مقامات سوریه 48 زندانی مخالف دولت را آزاد کردند.

- "سیلویو برلوسکنی" به اتهام دادن رشوه به نمایندگان پارلمان ایتالیا دادگاهی می شود.

- دولت مصر در راستای معرفی اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی حرکت می کند.

- ناتو "حامد کرزای" را به قطع کمک های مالی به افغانستان به دلیل انتقادهای تند وی از این پیمان تهدید کرد.

- جنگجویان طالبان سر یک زوج جوان را در ولایت جنوبی هلمند از بدن جدا کردند.

- نخست وزیر تونس آمادگی خود را برای کناره گیری از سمت خود و برگزاری انتخابات جدید اعلام کرد.

- "بارک اوباما" به صدراعظم آلمان اطمینان داد مکالمات تلفنی وی از سوی سازمان جاسوسی آمریکا شنود نمی شود.

- ترکیه 850 هزار دلار برای تامین انرژی نوار غزه به این منطقه کمک کرد.