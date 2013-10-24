به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کونگ فو سبک پارس رزم قهرمانی کشور در مشهد برگزار می شود.

این مسابقات در چهار رده سنی نونهالان ، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان آقایان برگزار می شود و ورزشکاران در 48 وزن با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

سارق ادوات كشاورزي در چناران دستگیر شد

فرمانده انتظامي چناران گفت: سارق ادوات كشاورزي با 3 فقره سرقت توسط ماموران پليس آگاهي این شهرستان دستگير شد.

سرهنگ قربان صنعتي اظهار کرد: در پي شكايت تعدادي از كشاورزان روستاهاي تابعه شهرستان چناران مبني بر سرقت ادوات كشاورزي مراتب در دستور كار و مورد پيگيري پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامي چناران افزود: ماموران پس از يك سري تحقيقات گسترده با استفاده از سرنخ هاي بجا مانده سارق را شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه او را دستگير كردند.

زائر سرای ارزان قیمت ویژه جامعه هدف بهزیستی کلنگ زنی شد

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مراسم کلنگ زنی زائر سرای ارزان قیمت ویژه گروه های هدف بهزیستی برگزار شد.

احسان ارکانی در این مراسم با اشاره به اجر معنوی اجرای این قبیل پروژه ها اظهار کرد: احداث مجموعه های اقامتی ارزان قیمت، نمونه ای از تلاش متولیان این نهاد در راستای ارتقای خدمت رسانی به مددجویان بهزیستی بشمار می رود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی این مجموعه را از حیث تنوع خدمات، بمثابه دولتی در مقیاس کوچک توصیف کرد و گفت: اقداماتی نظیر ایجاد اشتغال، کارآموزی، ساخت مسکن، ارتقای شاخص های بهداشت و درمان، توان بخشی، ساخت مهمانسرا و مراکز اقامتی و ساماندهی تورهای زیارتی، نشانگر اهمیت و گستره وسیع وظایف بهزیستی است.

ارکانی با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت مشارکت های مردمی در تحقق اهداف بهزیستی افزود: حمایت خیران از فعالیت های بهزیستی ستودنی است.