حمید محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بروز زمین لرزه هایی با شدت ریشتر قوی و ضعیف در نواحی مختلف کشور زنگ خطر و هشداری برای تمامی مسئوولان است که این واقعیت طبیعی بیخ گوش همگان قرار دارد.



وی ادامه داد: کارشناسان حوزه زمین شناسی و سازه ای، معتقدند که زمین لرزه به خودی خود نه تنها فاجعه نیست بلکه وجود آن نعمتی برای زمین و جانداران در حال زیست بر روی این کره خاکی اند و زمانی این پدیده طبیعی به شکل بلایی خانمانسوز نمایان می شود که ما در مقابل آن سهل انگاری کنیم.



این مسئول افزود: بی توجهی به اصل مقاوم سازی واحدهای مسکونی از جمله موارد ساده انگاری مقابل زلزله است.



محرمی با بیان اینکه نوسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده شهری نیازمند تخصیص اعتبارات لازم و مشارکت شهروندان است، گفت: شهرداری رودهن با اهتمام ویژه ای این مسئله را پیگیری می کند و امید می رود که در جهت کاهش مشکلات و معضلات بافت فرسوده شهری گام برداریم.

واگذاری امور به بخش خصوصی به منظور چالاکی بیشتر مدیریت شهری



شهردار رودهن عنوان کرد: اصل 44 قانون اساسی که رهبر فرزانه انقلاب و مسئولان نظام مقدس اسلامی برآن تأکید دارند نشان دهنده درک صحیح مسئولان نظام از شرایط امروز کشور است.



محرمی اضافه کرد: مدیریت شهری رودهن برای تحقق این بخش از قانون با جدیت تلاش می کند و در حال حاضر نیز بعضی از امور اجرایی همانند فضای سبز، اجرای طرحهای آسفالت ریزی، جدول گذاری و ... را به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کرده است.



وی گفت: نوسازی یگان خودرویی، خرید خودروهای شستشوی سطلهای زباله، نصب سطلهای زباله شهری، مکانیزه سازی بایگانی، اتوماسیون اداری و ... از دیگر تدابیری است که در حال انجام است.

