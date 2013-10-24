عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: غدیر راه روشن امامت و مسیری است که راه گم نشود و مظهر هدایت و روشنگری انسانهای حقیقت جویی است که از این چشمه ناب می خواهند سیراب شوند.

غدیر مخزن الاسرار است

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: غدیر مخزن الاسراری است که جوهره اصل آن که راز اصل مهم آن معرفت و جایگاه امامت و ولایت است.

ابراهیمی بیان کرد: در اسلام بزرگترین و والاترین عید ها عید غدیر است چراکه عید غدیر ما را به سوی خداوند رهنمون ساخته و از این مسیر به اهل بیت پیامبر و در نهایت خدا می رسیم.

وی افزود: در غدیر مسائل بسیار عمیق اعتقادی نهفته است که با توجه به آن و واکاوی بسیاری ازمسائل اعتقادی جهان اسلام روشن خواهد شد اما آنچه که امروز مهم است مقدار برداشتی بوده که جامعه بشری از فرهنگ غدیر داشته است.

ایران پایگاه ترویج فرهنگ غدیر

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: امروز جایگاه تشیع و فرهنگ غدیر در جامعه اسلامی است و ایران به مثابه پایگاهی عظیم و گسترده برای ترویج فرهنگ علوی و فرهنگ راستین اسلام است.

ابراهیمی تصریح کرد: مسئله ای که کمتر در این زمینه مورد توجه واقع شده است خاستگاه این فرهنگ و کیفیت ظهور و بروز آن در جامعه ایرانی است و اگر در تاریخ اسلام و زندگی اهل بیت(ع) همچنین تاریخ ایران نگاهی داشته باشیم نقش اساسی و بی بدیل حضرت رضا(ع) کاملا در توسعه فرهنگ تشیع در ایران بر ما روشن خواهد شد.

وی افزود: در واقع سفر حضرت رضا(ع) به خراسان در زمان خلیفه ستمگر عباسی باعث شد که فرهنگ اهل بیت(ع) و راه ومسیر آنان در خراسان آن روز و ایران اسلامی امروزی گسترش پیدا کند.

نشر و توسعه سیره امام علی(ع)

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: چنانچه بخواهیم این سخن را بیشتر توضیح دهیم باید بگوییم که با ورود حضرت رضا(ع) به خراسان علاوه بر فعالیت های متعددی که آن حضرت در نشر و توسعه سیره امام علی(ع) و امامان قبل از خود داشتند جذبه وجود آن حضرت باعث شد که دیگر فرزندان ائمه اطهار و منسوبین به خاندان اهل بیت(ع) به منظور دیدار با ایشان به سمت ایران حرکت کنند.

ابراهیمی افزود: تعداد زیادی از این بزرگواران در راه رسیدن به خراسان به شهادت رسیدند که امروز مضجع شریفشان پایگاهی است برای ترویج فرهنگ غدیر که به عنوان مثال می توان به مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه(س)، و شخصیت های بزرگی همچون شاه چراغ و دیگر فرزندان موسی بن جعفر(ع) اشاره کرد.

امام هشتم(ع) و توسعه فرهنگ غدیر

وی اظهار کرد: آن مسئله ای که بیشتر از هر چیزی در توسعه فرهنگ غدیر تاثیر گذار بوده وجود نازنین امام هشتم(ع) است.

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: حضرت رضا(ع) از همان روز ورود به ایران مسیر امامت و غدیر را ترویج کرده و به دفعات متعدد مسئله امامت را مطرح فرمودند به گونه ای که ایشان در نیشابور با حضور هزاران کاتب حدیث سلسله الذهب که در واقع نمایانگر بحث غدیر است را مطرح کردند.

ابراهیمی بیان کرد: امام هشتم(ع) با سیاست و سیره و گفتار خودشان توانستند فرهنگ غدیر را در جامعه اسلامی بویژه در ایران گسترش دهند و امروز در واقع سرزمین خورشید تبدیل به جلوه گاه غدیر در کشور و بلکه در جهان اسلام شده است.