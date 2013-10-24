محرمی و زمانی با یک پیروزی و یک شکست حذف شدند 

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهاي جودو قهرماني جوانان جهان روز گذشته در اسلووني آغاز شد که در وزن 55- کيلوگرم "مانکيوست " از فرانسه به مدال طلا دست يافت. "آرماندو مايتا" از ونزوئلا" نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به "تچيليدزه" از گرجستان و "تورنته" از برزيل رسيد. در وزن 60- کيلوگرم "آن بيول" از کره جنوبي قهرمان شد ، "آورازبايوف" از ازبکستان به مدال نقره دست يافت و "احمد ساهين" از ترکيه و "اوشيما" از ژاپن به طور مشترک سوم شدند.

اما امروز پنجشنبه جودوکاران اوزان 66- کيلوگرم و 73- کيلوگرم به روي تاتامي رفتند که در وزن 66- کيلوگرم بهزاد محرمي نماينده کشورمان دور نخست به مصاف "غازاريان" از ارمنستان رفت و در مدت 47 ثانيه حريف خود را با ضربه فني شکيت داد و به دور دوم راه يافت. وي دور به مصاف " سکانوويچ" از صربستان رفت و با یک امتیاز یوکو نتیجه را به حری واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

همچنين سيد مهرداد زماني در وزن 73- کيلوگرم دور نخست با امتياز يوکو "الکساندر مدينا" از اکوادور را شکست داد ولي در مبارزه دوم خود مقابل "صفرلي" از آذربايجان در ثانيه 40 از دقيقه دوم ضربه فني شد و از دور مسابقات حذف شد.

فردا در ادامه این مسابقات رامین صفویه در وزن 90- کیلوگرم در میان 40 جودوکار در گروه D "آرپاد" از اسلواکی را پیش رو دارد ودر صورت برتری باید با "چینیواشویلی" از گرجستان پیکار کند.

رقابتهای جودو قهرمانی جوانان جهان با حضور 611 جودوکار در اسلوونی جریان دارد.