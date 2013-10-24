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۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

عصامی:

دانش آموزان رودسری به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند/ راهیان نور دانشگاه تربیت جوانان عاشورایی

دانش آموزان رودسری به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند/ راهیان نور دانشگاه تربیت جوانان عاشورایی

رودسر – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه رودسر از اعزام دانش آموزان این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رحمان عصامی ظهر پنجشنبه در حاشیه جشن بزرگ عید سعید غدیر خم در مصاحبه با خبرنگار مهر افزود:  در دومین مرحله  اعزام ، 468 نفر از دانش آموزان پسر مقطع تحصیلی دوم دبیرستان و سوم کار دانش در قالب 10 دستگاه اتوبوس طی مدت پنج روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور  شامل طلائیه، دهلاویه، هویزه، شلمچه و اروند کنار بازدید خواهند کرد.

وی اظهارداشت:  اعزام این دانش آموزان با هدف انجام مرحله عملی آمادگی دفاعی مدارس و همچنین تجدید میثاق با آرمان های شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره  انان عنوان کرد.

فرمانده سپاه رودسر گفت:  در نخستین مرحله  اعزام 90 دانش آموزان این شهرستان بیست و ششم مهر ماه امسال در قالب دو دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

وی در ادامه  طرح راهیان نور را یک حرکت عظیم فرهنگی دانست و افزود: اردوهای راهیان نور در واقع کارگاه‌ هایی هستند که می‌توان در این کارگاه ها جوانان را بر اساس اخلاق اصیل اسلامی و فرهنگ سرخ عاشورایی تربیت کرد.

عصامی با بیان اینکه راهیان نور یکی از معجزات الهی است، اظهارداشت: دشمن با اعمال جنگ نرم علیه جوانان، با تمام توان به دنبال منحرف کردن اذهان آنان از انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: خداوند مسیر شهدا و هشت سال دفاع مقدس را راهنما و الگوی جوانان قرار داده است و با معجزه الهی راهیان نور بسیاری از توطئه‌ های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و به ویژه جوانان و نوجوانان خنثی می‌ شود.

فرمانده سپاه رودسر بیان داشت: هر ساله اردوهای راهیان نور با هدف گسترش و ترویج فرهنگ غنی عاشورایی، دفاع مقدس و سیره شهیدان برگزار می‌ شود.

وی همچنین با اشاره به توطئه‌ های دشمنان در راستای زدودن اعتقادات پاک نوجوانان و جوانان کشور تصریح کرد:  دشمن امروز برای رسیدن به اهداف شوم خود از هیچ تلاشی دریغ نکرده بنابراین باید این توطئه‌ ها به دانش‌ آموزان شناسانده شود.

عصامی یادآورشد: همانطور که حفظ انقلاب وظیفه همه و رهروان راه شهدا و دوست‌ داران امام خمینی رحمت الله علیه است وظیفه حفظ آثار، دستاوردهای شهدا و بهترین یادگار و پاسدار انقلاب اسلامی یعنی دفاع مقدس هم بر عهده تمامی آحاد مردم است.

 

کد مطلب 2161723

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