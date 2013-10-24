دانش آموزان رودسری به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند/ راهیان نور دانشگاه تربیت جوانان عاشورایی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رحمان عصامی ظهر پنجشنبه در حاشیه جشن بزرگ عید سعید غدیر خم در مصاحبه با خبرنگار مهر افزود: در دومین مرحله اعزام ، 468 نفر از دانش آموزان پسر مقطع تحصیلی دوم دبیرستان و سوم کار دانش در قالب 10 دستگاه اتوبوس طی مدت پنج روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور شامل طلائیه، دهلاویه، هویزه، شلمچه و اروند کنار بازدید خواهند کرد.

وی اظهارداشت: اعزام این دانش آموزان با هدف انجام مرحله عملی آمادگی دفاعی مدارس و همچنین تجدید میثاق با آرمان های شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره انان عنوان کرد.

فرمانده سپاه رودسر گفت: در نخستین مرحله اعزام 90 دانش آموزان این شهرستان بیست و ششم مهر ماه امسال در قالب دو دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

وی در ادامه طرح راهیان نور را یک حرکت عظیم فرهنگی دانست و افزود: اردوهای راهیان نور در واقع کارگاه‌ هایی هستند که می‌توان در این کارگاه ها جوانان را بر اساس اخلاق اصیل اسلامی و فرهنگ سرخ عاشورایی تربیت کرد.

عصامی با بیان اینکه راهیان نور یکی از معجزات الهی است، اظهارداشت: دشمن با اعمال جنگ نرم علیه جوانان، با تمام توان به دنبال منحرف کردن اذهان آنان از انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: خداوند مسیر شهدا و هشت سال دفاع مقدس را راهنما و الگوی جوانان قرار داده است و با معجزه الهی راهیان نور بسیاری از توطئه‌ های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و به ویژه جوانان و نوجوانان خنثی می‌ شود.

فرمانده سپاه رودسر بیان داشت: هر ساله اردوهای راهیان نور با هدف گسترش و ترویج فرهنگ غنی عاشورایی، دفاع مقدس و سیره شهیدان برگزار می‌ شود.

وی همچنین با اشاره به توطئه‌ های دشمنان در راستای زدودن اعتقادات پاک نوجوانان و جوانان کشور تصریح کرد: دشمن امروز برای رسیدن به اهداف شوم خود از هیچ تلاشی دریغ نکرده بنابراین باید این توطئه‌ ها به دانش‌ آموزان شناسانده شود.

عصامی یادآورشد: همانطور که حفظ انقلاب وظیفه همه و رهروان راه شهدا و دوست‌ داران امام خمینی رحمت الله علیه است وظیفه حفظ آثار، دستاوردهای شهدا و بهترین یادگار و پاسدار انقلاب اسلامی یعنی دفاع مقدس هم بر عهده تمامی آحاد مردم است.