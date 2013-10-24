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۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

روحانی درگذشت پدر ۴ شهید را تسلیت گفت

روحانی درگذشت پدر ۴ شهید را تسلیت گفت

رییس‌ جمهور در پیامی درگذشت مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح، پدر چهار شهید دفاع مقدس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی درگذشت پدر چهار شهید دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس‌جمهور بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم مغفور حاج عباسعلی نژاد فلاح، نماد راستین ایمان و مقاومت و پدر فداکار چهار شهید والامقام دفاع مقدس شهیدان قیاسعلی، رضا، شعبانعلی و اسدالله نژاد فلاح موجب تألم و تأثر خاطر شد.

والدین فداکار و صبور شهدا که عزیزترین هستی خود را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا کردند، الگو و اسوه‌های ابدی و جاودان برای جامعه ما هستند.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ذات باری تعالی برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و همجواری با ارواح طیبه فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

حسن روحانی

رییس‌جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2161733

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