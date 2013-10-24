طاهری درگذشت پدر شهیدان نژادفلاح را تسلیت گفت

یه گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت استاندار البرز سید طاهر طاهری بدین شرح است:



بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم



انالله و انا اليه راجعون



پدر شهیدان نژادفلاح در نافلۀ ایثار رو به قبله عاشورا ایستاد



پیوستن سالک طریق ایمان، ابوالشهدا- حاج عباسعلی نژادفلاح- به ملکوت اعلی، که در صَلای شرف و نافله‌ی ایثار، رو به قبله عاشورا ایستاد،دگرباره آیه های مجاهدت شهیدان عزیزش؛«رضا- اسدالله- غیاثعلی و شعبانعلی» را در دفتر قطور فداکاری آن بزرگمرد عرصه ی ایمان، خواندنی کرده است. همو که در فصل امتحان الهی و روزگـاران به خــون نشستن چلچلــه ها،به قامـت استقامـت قـد کشیـد و در هجـــر چهار لالۀ سرخـــش، صحیفۀ صبــر و صَلاح نگاشـــت.به یقین آن سَرو سِترگ صبر، به مصداق «لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون»، مسرور از تحقق وعده الهی«انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب»، در تنعم دل‌انگیز «فنعم عقبی الدار»، اینک جاودانگی عمل خویش را به نظاره نشسته است و در خاطره‌ی خاکیان، یاد او و یادگارهایش برای همیشه ماندگار و جاودانه خواهند بود.



بی شک شرح صبر و شکیبایی در راه خدا که زیبنده ی سوداگران بازار حقیقت و دلسوختگان کوی معرفت است، در قالب های محدود وصف و کلام نخواهد گنجید.



اینجانب با دلی پرسوز و چشمی اشکبار، این ضایعه مولمه را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) ، رهبر معظم انقلاب، خانواده و منسوبین گرانقدر آن مرحوم و مردم مؤمن و قدرشناس استان البرز تسلیت عرض نموده و همنشینی اولیا سفر کرده شهیدان این خانواده‌ی ایثارگر و مقاوم را با گل های همیشه معطر بوستان شهادت مسئلت می نمایم.



رحمت واسعه ی الهی بر او و انتشار رایحه ی بهشتی لاله هایش، رزق لحظه لحظه های اهل دل باد.انشاءالله



تو را قبیلۀ غیرت عزیز می دارد نمی کند به عبور زمان فراموشت



صفای باغ و جلودارِ داغشان بودی که پرورانده چهار سردارِ عشق، آغوشت



پدر شهیدان نژادفلاح ساکن شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز بود.

