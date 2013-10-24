اعطای دکترای افتخاری به رهبر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، "کیم یونگ اون" رهبر کره شمالی از این پس می تواند خود را دکتر خطاب کند. بر این اساس مدرک دکترای افتخاری در رشته اقتصاد از سوی یک دانشگاه در مالزی به کیم اعطا شده است. رهبر کره شمالی در حالی این مدرک را در رشته اقتصاد دریافت می کند که کره شمالی به دلیل وضعیت اقتصادی نامساعد نیاز مبرم به دریافت کمک های مالی دارد و بحران گرسنگی مردم آن را تهدید می کند.

دانشگاه "HELP" مالزی علت اعطای این دکترای افتخاری به رهبر کره شمالی را تلاش بی وقفه وی در راستای خواسته مردم دانسته است. بنا بر اعلام خبرگزاری رسمی کره شمالی مدرک مذکور در جریان مراسمی در سفارت کره شمالی در کوالالامپور، اوایل ماه جاری میلادی به کیم یونگ اون اعطا شده است.

در همین حال معاون رئیس دانشگاه HELP طی بیانیه ای اقدام این دانشگاه را در راستای ایجاد پلی برای نزدیکی به مردم عنوان کرده است.