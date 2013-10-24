کمال رسالت انبیا امامت علی بن ابی طالب (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محسن عرفان ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین دوره 313 یارموعود مصادف با جشن عید غدیر که در مجتمع فرهنگی هنری انتظار با حضور اعضاء 313 یارموعود به همراه خانواده های آنها و مسئولین استانی برگزار شد، به فضائل امیرالمومنین و اهمیت واقعه غدیر اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) گاهی به صورت کلی و گاهی نیز به صورت مشخص جانشین خویش را به روشن ترین شکل معرفی کرده و در نهایت نیز این مسئله بزرگ الهی با نزول آیه الیوم اکملت الک دینکم در روزعید غدیر خم برای همگان آشکار است.

عرفان افزود: پیامبر اکرم (ص) برای آنکه پیام خود را به گوش همه مسلمانان از دور و نزدیک برساند و راه را بر هرگونه تردید و تشکیک در این زمینه ببندد در آخرین مناسک حج خود که به حجة الوداع معروف است در سرزمینی به نام غدیر خم توقف و پیام خدای متعال را مبنی بر اعلام ولایت علی بن ابی طالب به همه مردم ابلاغ کرد.

وی افزود: پیام الهی که حاکی از انجام وظیفه ای بزرگ بود باید اعلام می شد و چنانچه انجام نمی شد پیامبر رسالت خود را انجام نداده بود، چنانچه می‏فرماید: ای رسول خدا آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن، و اگر این مأموریت را انجام ندهی رسالت خود را انجام نداده‏ای. وی درادامه يـكـى از وظايف مسئولین در رابطه با آگاهی بخشی به مردم و به خصوص نسل جوان را رفع صحيح ابهامات و شبهاتى دانست که امروز در جامعه مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.

وی افزود: یکی از برنامه های لازم در جهت رفع این مشکلات، بستر سازی های لازم جهت آشنا سازی نسل جوان و آشنايى با موازين دين مبين اسلام و دسترسى به منابع و مراجع مطمئن است.

وی گفت: حادثه غدیر از دیگاه اهل سنت و شیعه مورد تایید است و در کتب معتبر اهل سنت نیزاین مطلب ذکر و بر آن تاکید شده است.

