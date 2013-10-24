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۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۸

رحیمی زنگنه:

جهان تشنه چشمه جوشان احکام الهی است

جهان تشنه چشمه جوشان احکام الهی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با اشاره به اینکه جهان امروز تشنه چشمه جوشان احکام الهی است، گفت: اداره کل ارشاد اسلامی کرمانشاه از برپایی همایش هایی مثل سلسله برنامه های 313 یار موعود (عج) حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه ظهر پنجشنبه در اختتامیه همایش 313 یار موعود که در تالار بزرگ انتظار برگزار شد با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی بدون همت و نیت خالص جوانان مخلص امکان ندارد، گفت: حمایت از چنین برنامه های ارزشی و دینی که یک طرح ملی است از وظایف اداره کل ارشاد اسلامی است.

رحیمی افزود: از اهداف دولت دور شدن از تصدی گری و واگذاری فعالیت ها به مردم است لیکن حمایت و ایجاد خلاقیت برای جوانان در عرصه های مختلف در قالب کانون ها، موسسات، امور آموزشی، دینی و... از وظایف اصلی دولت است.

وی ادامه داد : چنین برنامه هایی موجب تبدیل شور به شعور و زمینه ساز حکومت مهدوی و افزایش آگاهی  دینی و شناخت حقیقی به مسئله مهدویت است.

رحیمی با اشاره به اینکه فرشتگان  تجلی صفات خداوند هستند و تجلی ذات  پروردگار در انسان کامل پدیدار می شود، ادامه داد: غدیر روز اثبات ولایت و انسان کامل است و ما با شناخت غدیر و کمال علی (ع) در راه شناخت و رسیدن به معرفت کامل انسان گام بر داریم.

وی ادامه داد: برگزاری این جلسات در راستای رسیدن به خط ولایت و اولیاء الهی است، لذا قدم برداشتن در این مسیر باید با آگاهی و شناخت کامل  دین محمدی و ولایت علوی باشد. همچنین باید این چشمه جوشان را به دنیا معرفی کرد و چه بسیار کسانی که در دنیا مشتاق و تشنه این احکام الهی هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اداره کل ارشاد اسلامی آمادگی خود را راستای حمایت شایسته از چنین برنامه هایی اعلام می کند.

کد مطلب 2161779

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