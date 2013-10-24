سرگی پاشنکو و احمدی بهترین بازیکنان دیدار سپاهان و ملوان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگی پاشنکو، دروازه‌بان تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در پایان دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان از سوی کارشناسان سازمان لیگ به عنوان بهترین بازیکن مسابقه اعلام شد.

این بازیکن در نیمه دوم بازی با سپاهان چندین موقعیت تیم اصفهانی را مهار کرد و در دقایق پایانی نیمه دوم، ضربه هادی عقیلی را مهار کرده و مانع گلزنی این بازیکن شد.

همچنین علی احمدی نیز به عنوان بازیکن اخلاق دیدار سپاهان و ملوان انتخاب شد.

این دو بازیکن در پایان مسابقه، جوایز خود را از مسئولان حاضر در ورزشگاه فولادشهر دریافت کردند.

دیدار سپاهان و ملوان در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با نتیجه دو بر یک به سود ملوان به پایان رسید.