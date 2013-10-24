واقعه غدیر خم در قم بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، واقعه تاریخی غدیر خم ، همزمان با سالروز این عید بزرگ در منطقه حدفاصل بین کوه خضر نبی و مسجد مقدس جمکران با حضور بسیجیان و عموم مردم ولایتمدار قم برگزار شد.



بازسازی این واقعه بزرگ چند سالی است که به همت سپاه علی بن ابی طالب(ع) استان در این منطقه و با حضور گسترده مردم برگزار می شود.



برای برپایی این واقعه که از ساعت 9 صبح پنج شنبه آغاز شد، تعداد 70 نفر از هنرمندان حضور داشتند.



بر خلاف سالهای گذشته که بازسازی حرکت کاروان از مکه به مدینه مورد توجه قرار گرفته بود، اما امسال به منظور معرفی بیشتر شخصیت امیرالمومنین حضرت علی(ع)، وقایع سال هشتم هجری یعنی فتح مکه نیز مورد بازسازی قرار گرفت.



واقعه غدیر همزمان با قم در 120 منطقه دیگر کشور نیز به همت سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج بازسازی شد و این برنامه از سال 89 تا کنون هر ساله در قم اجرا می شود.



در پایان این مراسم نیز حاضرین نماز جماعت ظهر و عصر را به امامت آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه کشور در محل بازسازی این واقعه اقامه کردند.