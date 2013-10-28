به گزارش خبرنگار مهر، ساخت موسیقی این فیلم توسط ستار اورکی آغاز شده است تا "پنج ستاره" برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش شود. این فیلم اولین کار بلند سینمایی مهشید افشارزاده بازیگر سینما و تلویزیون است.

شهاب حسینی، همایون ارشادی، لیلا بلوکات، شیرین بینا، امید روحانی، بهناز جعفری، سحر قریشی از بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم داستان دختری است که برای رفتن به دانشگاه دچار مشکلاتی می‌شود. تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده امیر سمواتی است و کامبوزیا پرتوی نیز مشاور کارگردان پروژه است. فیلمنامه "پنج ستاره" توسط علی اکبر قاضی‌نظام به نگارش درآمده است.