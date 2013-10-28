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۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

نُت‌های "پنج ستاره" نواخته می‌شود

نُت‌های "پنج ستاره" نواخته می‌شود

ساخت موسیقی "پنج ستاره" به کارگردانی مهشید افشارزاده برای حضور در جشنواره فیلم فجر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت موسیقی این فیلم توسط ستار اورکی آغاز شده است تا "پنج ستاره" برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش شود. این فیلم اولین کار بلند سینمایی مهشید افشارزاده بازیگر سینما و تلویزیون است.

شهاب حسینی، همایون ارشادی، لیلا بلوکات، شیرین بینا، امید روحانی، بهناز جعفری، سحر قریشی از بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم داستان دختری است که برای رفتن به دانشگاه دچار مشکلاتی می‌شود. تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده امیر سمواتی است و کامبوزیا پرتوی نیز مشاور کارگردان پروژه است. فیلمنامه "پنج ستاره" توسط علی اکبر قاضی‌نظام به نگارش درآمده است.

 

کد مطلب 2161793

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